Frankfurt: Damit aus Träumen Reisepläne werden

Teilen

Lena Baumann vom Veranstalter „Weltweiser“. © Jugendausbildungsmesse

Bildungsmesse zu Schüleraustausch, Au-pair und Work & Travel in der Jahrhunderthalle. An 22 Ständen können sich Menschen informieren.

Manche zieht es schon während der Schulzeit für ein Jahr ins Ausland, andere erst nach dem Abitur. Bei der Jugendbildungsmesse „JuBi“ stellten sich am Samstag im Kasino der Jahrhunderthalle 22 Anbieter vor, die Sprachreisen, Schulaufenthalte, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Work & Travel vermitteln.

Lena Baumann vom Veranstalter, dem Bildungsberatungsdienst „Weltweiser“, weiß, warum solche Auslandsaufenthalte attraktiv sind. Die heute 32-Jährige wechselte seinerzeit für die 11. Klasse auf eine Highschool in Mississippi. Ihr sei es vor allem darum gegangen, ihr Englisch zu verbessern, aber auch die amerikanische Kultur habe sie angezogen, sagt sie. In ihrer Gastfamilie und auf der Schule habe sie sich wohlgefühlt. Ihr Englisch habe sich in dieser Zeit deutlich verbessert – „ich nahm das Fach später im Leistungskurs“, berichtet sie. Die USA liegt nach wie vor an der Spitze der Wunschlisten.

Beim Anbieter „Camps International“ steht Valentina Bussemer. Die 16-Jährige hatte sich seinerzeit für Irland entschieden. An den Dialekt auf der „Grünen Insel“ habe sie sich schnell gewöhnt, erzählt sie. Im Januar dieses Jahres sei sie nach einem halben Jahr Aufenthalt in Cork an die Frankfurter Musterschule zurückgekehrt.

Der Brexit habe die Zusammenarbeit mit England erschwert, berichtet Franziska Morris, die Beraterin für die Region Hessen der Hamburger „Do it Education GmbH“. Sie berichtet von der bilingualen Erziehung ihrer eigenen Kinder: „Mein kanadischer Mann sprach mit ihnen sofort Englisch.“ Es sei nicht nur die Sprache, mit der man aufwachse, sondern auch eine zweite Kultur, die den Horizont erweitere.

Von Kanada erzählt auch Ilona Wondratschek, die am Stand ihres Unternehmens „HiCo Education“ steht. Wondratschek findet es falsch, „von einem verlorenen Jahr zu sprechen, wenn jemand die Klasse wiederholt, weil er im Ausland war“. Meist sei viel gewonnen – „nicht nur, was die Sprache betrifft, sondern auch die Sozialkompetenz“.

Um ein anderes Feld geht es am Stand von Melanie Gisch und Nikolas Pock. Die beiden organisieren Werbung und Fundraising für den „Sozial-Medizinischen Dienst Österreich“. Für junge Leute, die zwar nicht auf den Mund gefallen sind, zu deren Stärken aber nicht unbedingt Fremdsprachen gehören, könnte der Einsatz für den SMD in Wiener Fußgängerzonen etwas sein. „Wir bieten auch gute Verdienstmöglichkeiten“, betont Nikolas Pock.

Vor dem Stand von „Travel-Works“ bildet sich eine lange Schlange. Auch Phil Drensk und Simon Horchler warten. „TravelWorks“ sei ihnen von einem Bekannten empfohlen worden, dessen Tochter durch die Vermittlung dieser Firma gereist sei. Beide favorisieren Neuseeland. Das werde zusammen mit Australien derzeit immer beliebter, sagen gleich mehrere Anbieter auf der Messe.

Draußen auf einer Bank gönnt sich Beatrix Jos eine Pause. Die Frau ist mit ihren 20 Jahre alten Zwillingstöchtern von Lich aus dem Landkreis Gießen zur Jahrhunderthalle gekommen. „Sie wissen noch nicht genau, was sie wollen“, erklärt die Mutter, „vielleicht ins Ausland gehen, vielleicht in Deutschland eine Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.“ Zur „JuBi“ seien sie gekommen, um direkt mit den Anbietern reden zu können; ihre Töchter informierten sich gerade bei „Volunta“ über ein FSJ: „Der Eindruck, den man bekommt, ist einfach ein anderer als im Internet.“