Frankfurt: Dame im Schwimmreif bleibt ohne Wasser

Abkühlung im Park

Von George Grodensky schließen

Das Grünflächenamt erneuert die Wasserspiele im Günthersburgpark. Die Wiedereröffnung ist für die Saison 2024 geplant.

Die Arbeiten an den Wasserspielen im Günthersburgpark haben begonnen. Sechs Monate sollen sie dauern. Darum bleibt das Areal in diesem Jahr trocken. Die Erneuerung der Anlage wird etwa 1,7 Millionen Euro kosten. Es ist das erste Geld, das aus Mitteln der Frankfurter Klimaanpassungsstrategie fließt.

Die Gestaltung der Anlage soll sich nicht ändern. Die prägenden steinernen Wellen, die „Dame mit Schwimmring“ und die vier anderen Sprühfiguren, die sich um das Wasserspiel herum gruppieren, werden im Sinne des Denkmalschutzes erhalten. Der Frankfurter Steinbildhauer Reiner Uhl hat sie 1983 gefertigt. Seitdem sind sie, wie auch die Wassertechnik, nicht mehr größer renoviert worden. Das scheint damit überfällig. Tatsächlich liefen die Wasserspiele in jüngerer Vergangenheit selten längere Zeit ohne Unterbrechung.

Nun werden die Figuren überarbeitet und gesichert. In der vorigen Woche haben Fachkräfte bereits den Kärcher angesetzt. Jetzt sollen sie einen substanzsichernden Überzug bekommen. Die Risse werden geschlossen.

Auch die Muschelkalkstufen werden gesichert und wieder eingebaut, die Bodenplatte und die übrige Treppenanlage erneuert. Hier will die Stadt eine Rampe einbauen. Damit wäre die Wasserspielanlage zukünftig barrierefrei zu nutzen. Auch muss die gesamte Anlage gemäß den Sicherheitsanforderungen an Spielplätze ertüchtigt werden. An manchen Stellen wird daher ein Fallschutzbelag eingebaut.

Die Stadt lässt zudem alle Leitungen erneuern, parallel werden das Technikgebäude umgebaut, moderne Umwälz- und Reinigungstechnik installiert. Damit soll die Wasserqualität gewährleistet werden. Gegen Ende der Arbeiten, verspricht das Grünflächenamt, werden Rasenflächen und Zufahrtswege wieder instand gesetzt.

Die sechs weiteren öffentlichen Wasserspielanlagen der Stadt sind in der Sommersaison grundsätzlich in Betrieb, wenn es das Wetter zulässt. In der ersten Hälfte der aktuellen Woche ist es dafür zu kalt gewesen. Die aktuellen Meldungen, welche Anlage geöffnet ist, finden sich auf der Website der Stadt. Demnach sind die Plätze Scheerwald, Tannenwald, Louisa, Schwanheim, Niddapark und das Becken auf dem Lohrberg ab Sonntag bis mindestens Montag in Betrieb. sky

Infoseite der Wasserspiele im Internet (Abkürzung): https://bit.ly/3o6gWKr