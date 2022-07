Dachstuhlbrand im Gallus: Drei Feuerwehrleute erleiden Verbrennungen

Von: Sebastian Richter

Die Feuerwehr war die ganze Nacht bei einem Brand im Frankfurter Gallus im Einsatz. © Patrick Sitte/5vision.media

Die Feuerwehr Frankfurt ist in der Nacht im Großeinsatz. Ein Dachstuhl im Gallus ist in Brand geraten. Insgesamt werden fünf Menschen verletzt.

Frankfurt – Vergangenen Abend ist es im Frankfurter Stadtteil Gallus zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Zwei Anwohner zogen sich Rauchgasvergiftungen zu, drei Feuerwehrleute erlitten bei einer Durchzündung teils schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilt. Erst in den frühen Morgenstunden konnte die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten beenden.

Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend (20. Juli) gegen 21.30 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Erbbaustraße fanden die Feuerwehrleute einen brennenden Dachstuhl von etwa 25 Meter Länge vor. Der Brand war so groß, dass die Einsatzkräfte Verstärkung hinzuriefen.

Im Gallus in Frankfurt hat es gebrannt. © Patrick Sitte/5vision.media

Brand in Frankfurt: Drei Feuerwehrleute im Einsatz verletzt

Mit drei Drehleitern bekämpften die Feuerwehrleute den Brand von außen, im Haus selbst unterstützen weitere Kräfte mit Strahlrohren. Dabei kam es auch zu der Durchzündung, also dem plötzlichen Abbrennen von Gasen. Drei Männer wurden dabei verletzt.

Insgesamt waren Rettungsdienst und die Freiwillige- sowie Berufsfeuerwehr mit 120 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen vor Ort. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

