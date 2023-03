Corona-Ausbruch in Frankfurter Uniklinik – Fehlende Testpflicht als Treiber?

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Mehrere Patientinnen und Patienten sind in der Frankfurter Uniklinik am Coronavirus erkrankt. Die Station wurde umgehend isoliert.

Frankfurt - Corona hat an Schrecken verloren. Doch das Virus kursiert nach wie vor – und kann geschwächten Menschen gefährlich werden. Entsprechend vorsichtig reagieren die Krankenhäuser.

Die Maske bleibt an der Uniklinik noch auf. © dpa

Frankfurt: Isolierung der Patient:innen auf Uniklinik-Station

In der vorigen Woche gab es an der Frankfurter Uniklinik wieder einmal einen Ausbruch auf einer Station. Wie die Pressestelle auf Anfrage bestätigt, wurden bei mehreren Patientinnen und Patienten Corona-Infektionen festgestellt. „Diese Situationen sind in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetreten und werden nach einem strukturierten Verfahren wieder aufgelöst“, sagt Sprecher Christoph Lunkenheimer.

Konkret bedeute dies: keine Neuaufnahmen auf der Station, Isolierung der Patientinnen und Patienten. Auf anderen Stationen gebe es aktuell einzelne Fälle von Corona-Infektionen, sagt er.

Hier würde man aber nach derzeitigem Stand nicht von einem Ausbruchsgeschehen sprechen

Die identifizierten Infektionen seien in der Regel nicht der Grund für die stationären Aufnahme. „Vielmehr sehen wir gegenwärtig weit überwiegend Patienten, die neben der Aufnahmediagnose zusätzlich klinisch oder anamnestisch mit einer Corona-Infektion auffallen beziehungsweise diagnostiziert werden.“

Sämtliche Corona-Einschränkungen im Landkreis Hessen entfallen

Zum Monatsbeginn sind in Hessen, wie in den anderen Bundesländern, sämtliche Corona-Einschränkungen gefallen. Eine Ausnahme bilden Pflegeheime, Arztpraxen und Krankenhäuser. Dort müssen Besucherinnen und Besucher noch eine Maske tragen. Diese Regel gilt noch bis zum 7. April.

Nach Angaben des Unikliniksprechers gibt bislang keine Hinweise darauf, dass die aktuellen Infektionen auf den Wegfall beispielsweise der Testpflicht zurückführen sind. „Auch vor diesen Anpassungen sind immer wieder Infektionen aufgetreten – wie bei hohen Fallzahlen in der Gesamtgesellschaft zu erwarten.“

Deshalb gebe es innerhalb der Klinikleitung auch keine konkreten Überlegungen, die Testpflicht wieder einzuführen. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske sei für Besucher:innen gemäß Infektionsschutzgesetz weiterhin gültig. Die Beschäftigten am Universitätsklinikum seien ebenfalls weiterhin verpflichtet, im Patientenkontakt eine medizinische Maske zu tragen.

Fragebogen in Frankfurter Krankenhäusern soll Ansteckungen vorbeugen

Und wie halten es die anderen Krankenhäuser in Frankfurt? In der BG Unfallklinik tragen neu eingewiesene Patientinnen und Patienten eine Maske, wenn sie die Klinik betreten. Entsprechend der Hygieneregeln des Hauses erfolgt anschließend ein Coronatest. Nach Negativergebnissen können stationäre Patientinnen und Patienten ihre Maske abnehmen. Das Personal ist von der Maskenpflicht befreit. Zusätzlich hat die Klinik einen Fragebogen vorgeschaltet – das ist nicht Teil der gesetzlichen Pflicht.

Der Fragebogen klärt in einer Selbstauskunft Symptome ab. „Wir wollen nicht, dass jemand mit grippeähnlichen oder grippalen Symptomen in die Klinik kommt“, sagt der Hygienebeauftragte Rolf Teßmann. So soll verhindert werden, dass Corona in das Krankenhaus kommt. Denn es sei am wahrscheinlichsten, dass Besucher:innen und Begleitpersonen das Virus in die Klinik bringen.

Keine Übertragung von Personal auf Patient:innen in Frankfurt während der Pandemie

Eine Übertragung von Personal auf stationäre Patientinnen und Patienten habe in der gesamten Corona-Zeit nicht stattgefunden. Seit Anfang März beobachte er jedoch, dass die Zahl der Infizierten nicht mehr abflacht, eher stagniert. Sollte Corona ausbrechen, habe die Klinik einen genauen Plan, der auch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sei. „Die Betroffenen werden dann sofort isoliert und kontrolliert“, sagt Teßmann. „Es ist wie ein Fahrplan. Jeder weiß genau, was er machen muss.“

Auch am Varisano-Klinikum in Höchst wird derzeit mit Vorsicht auf die Corona Zahlen geblickt. Grund für das umsichtige Vorgehen sind die in den vergangenen Wochen wieder steigenden Fallzahlen sowie die noch nicht komplett abzusehenden Auswirkungen der zurückliegenden Fastnachtstage. Deshalb gilt seit März die Regelung „ein Besucher pro Tag und Patient“ sowie die feste tägliche Besuchszeit von 15 bis 18 Uhr. „Spätestens Ende März werden die Krisenstäbe die Regelungen für Besucher und Mitarbeiter neu bewerten“, sagt Kristin Seitz, Sprecherin der Varisano-Kliniken Frankfurt-Main-Taunus.

Das Bürgerhospital Frankfurt hat nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Maßnahmen außer den gesetzlich vorgeschriebenen unternommen. (Jutta Rippegather)

Frankfurt: Das RS-Virus und Influenza prägten zuletzt die Situation in den Frankfurter Kinderkliniken.