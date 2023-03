„Sie war eine hochgeachtete Kommunalpolitikerin“: Christiane Loizides ist tot

Von: Florian Leclerc

Christiane Loizides (1948-2023) war wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU im Römer. CDU FFM © CDU Frankfurt

Die langjährige CDU-Stadtverordnete Christiane Loizides ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Nils Kößler würdigt ihre Verdienste.

Frankfurt – Die Stadtverordnete Christiane Loizides (CDU) ist in der Nacht auf Donnerstag (30. März) nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Sie wurde in Alsfeld geboren, studierte Jura und wurde Anfang der 1980er Jahre Richterin am Verwaltungsgericht Frankfurt, wo sie zur Vorsitzenden Richterin aufstieg. Bis zum Ruhestand 2014 war sie Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Gießen.

Seit den 1970er-Jahren lebte sie mit Familie in Frankfurt, wo sie sich ab 2006 in Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Ginnheim, Eschersheim) und Stadtverordnetenversammlung engagierte. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Nils Kößler würdigte ihre Sachkenntnis und Eloquenz. „Mit Christiane Loizides verlieren wir eine überzeugte Christdemokratin, versierte Juristin und unermüdliche und entschlossene Kämpferin für Frankfurt, wo sie mit ganzem Herzen zu Hause war.“

Christiane Loizides ist tot: „Schien vielen, die sie kannten, unerschütterlich“

Im Ruhestand habe sie sich noch als Ermittlungsbeauftragte des Präsidiums der Landesärztekammer Hessen und stellvertretende Landesanwältin am Hessischen Staatsgerichtshof engagiert. „Sie war eine hochgeachtete Kommunalpolitikerin und schien vielen, die sie kannten, unerschütterlich“, sagte Kößler. Loizides wurde 74 Jahre alt. (fle)