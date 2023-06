Frankfurt: CDU wirbt für städtisches Wohngeld

Von: Christoph Manus

Die Mieten in Frankfurt sind hoch. Die CDU will Menschen nun mit einem Wohngeld entlasten. © Michael Schick

Die CDU im Frankfurter Römer macht sich für einen Mietzuschuss für Menschen mit mittleren Einkommen stark. Sie stellt noch 75 weitere Anträge zum Haushalt für das laufende Jahr.

Die CDU im Frankfurter Römer will Mieterhaushalte mit mittleren Einkommen, die Anspruch auf eine Wohnung des Förderwegs 2 hätten, mit einem städtischen Wohngeld finanziell entlasten. Sie sollen nach einem Antrag der Fraktion zum Etat für das laufende Jahr für eine Wohnung mit maximaler Miete von 13,50 Euro pro Quadratmeter je nach Haushaltseinkommen nur 8,50, 9,50 oder 10,50 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen. Den Differenzbetrag erstatte die Stadt.

Auch Menschen mit mittleren Einkommen hätten Probleme, in Frankfurt bezahlbaren Wohnraum zu finden. Der Bau von Sozial- und Mittelstandswohnungen komme nicht schnell genug und ausreichend voran, um das Problem zu lösen. Deshalb setze man auf Subjekt- statt Objektförderung, sagte CDU-Fraktionschef Nils Kößler am Freitag bei der Vorstellung von 76 Haushaltsanträgen.

Frankfurt: CDU im Römer will zehn zusätzliche Stellen für die Stadtpolizei

Für dieses Wohngeld will die größter Oppositionsfraktion im Römer nur eine halbe Million Euro in den Etat einstellen lassen. Das dürfte ein Bruchteil der möglichen Kosten sein. Kößler begründete dies zum einen mit dem zum Zeitpunkt der Genehmigung sehr fortgeschritten Haushaltsjahr, räumte aber auch ein, dass die tatsächliche Höhe der Kosten eines solchen Wohngelds erst erhoben werden müsse. Es gehe auch um das Signal: „Das wollen wir machen“, sagte er vor Journalisten.

Mehr Geld sollte die Stadt nach Ansicht der CDU im Römer auch für Sicherheit ausgeben. Sie schlägt in einem Antrag vor, zehn zusätzliche Stellen für die Stadtpolizei zu schaffen, um die Taskforce Sicherheit aufzustocken. Um den Personalmangel im Rettungsdienst zu reduzieren, will sie es der Branddirektion ermöglichen, Einstiegs- und Abwerbeprämien oder auch Ballungsraumzulagen zu zahlen. Dafür will sie 100.000 Euro bereitstellen lassen.

Der Etat Der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr sieht trotz geplanter Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro einen Fehlbetrag von 48,8 Millionen Euro vor. Investitionen in Höhe von 821 Millionen Euro sind geplant. Die größten Posten stehen für Bildung mit 220 Millionen Euro, Nahverkehr und ÖPNV mit 162 Millionen Euro und Stadtplanung mit 165 Millionen Euro bereit. Der Haushalt wird aller Voraussicht nach am 20. Juli von den Stadtverordneten beschlossen. Genehmigt wird er wohl erst im Herbst. Für den größten Teil des Jahres gelten also die Regeln vorläufiger Haushaltsführung. Die CDU im Römer hat 76 Anträge zum Haushaltsentwurf gestellt. Würden alle angenommen, entlasteten sie den Etat nach CDU-Berechnung um 6,3 Millionen Euro. cm

Im Bereich Verkehr wirbt die CDU-Fraktion unter anderem für eine Erhöhung der Etatposten für den Erhalt von Straßen und Radwegen sowie den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Mehr Geld solle die Stadt auch für die Instandhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen ausgeben. Im Bereich Kultur schlägt die Fraktion unter anderem eine Dependance des Archäologischen Museums in Heddernheim vor, um römische Fundstücke vor Ort zeigen zu können. Den Zuschuss für den Fastnachtsumzug will sie verdoppeln.

Frankfurt: CDU im Römer will Beschluss für kostenlosen Kita-Besuch kippen

Sparen will die CDU zum Beispiel mit einer Rücknahme des jüngst beschlossenen entgeltfreien Besuchs des zweiten Krippenjahrs. Wohltaten für alle nach dem Gießkannenprinzip seien nicht richtig und nicht gerecht, sagte Kößler. Die Kita-Gebühren seien zudem – auch im Vergleich – nicht hoch gewesen. Die freiwerdenden Mittel in Höhe von 9,1 Millionen Euro wären überdies für andere Posten im Bildungsetat besser verwendet.

Stark zusammenstreichen will die CDU den Posten für Investitionen in neue Radwege. Statt 13 Millionen sollen nur noch drei Millionen zur Verfügung stehen. Kößler wollte das nicht als Zeichen verstanden wissen, dass seiner Fraktion der Ausbau des Wegenetzes nicht wichtig sei. Es sei schlicht nicht realistisch, dass der bisher vorgesehene Betrag in diesem Jahr tatsächlich investiert werde, sagte er. Die Stadt soll zudem weniger Geld für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben.