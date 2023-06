Frankfurt: CDU legt eigenen Wasserplan vor

Von: Thomas Stillbauer

Der 14-Punkte-Konzept zur Bewirtschaftung soll die Versorgung sichern und die Abhängigkeit von den Umlandgemeinden verringern.

Einen „14-Punkte-Plan für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung“ hat die CDU-Fraktion im Stadtparlament vorgelegt. Ihr umweltpolitischer Sprecher Yannick Schwander forderte den Magistrat am Donnerstag in einer Pressemitteilung auf, den Ankündigungen im Wasserkonzept der Koalition Taten folgen zu lassen.

„Wir erwarten jetzt ein strukturiertes Maßnahmenpaket“, sagte Schwander. Um künftig auch in Hitze- und Trockenperioden die Wasserversorgung sicherzustellen, seien Investitionen in die Wasserinfrastruktur, Brauchwassersysteme und „intelligente und effiziente Nutzungskonzepte“ nötig. „Weil sich die Stadtregierung nicht um diese dringenden Punkte kümmert, gehen wir jetzt mit einem eigenen Plan für eine unabhängigere Wasserversorgung in Frankfurt in die Offensive.“

Vordringlich sei etwa, frühere Gewinnungsanlagen wie Bergen-Enkheim und Nieder-Eschbach wieder in Betrieb zu nehmen und das Leitungsnetz zu erneuern. Es gelte, das Problem undichter Wasserleitungen mit einem jährlichen Verlust von mehr als drei Millionen Kubikmetern Trinkwasser zu lösen. Weitere Forderungen: mehr Versickerung und Infiltration von aufbereitetem Oberflächen- und Flusswasser, Bewässerung von Grünflächen und Bäumen mit Mainwasser.

Frankfurt sei in der Pflicht, mehr Eigenleistung für seine Trink- und Brauchwasserversorgung zu erbringen, betont Schwander: „Wir müssen die Abhängigkeit vom Umland dringend verringern und in diesem Zusammenhang auch die mittlerweile angespannte Lage in vielen Wassergewinnungsgebieten berücksichtigen.“

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) solle „sehr bald die betroffenen Kommunen und Versorgungsdienstleister zu einem ‚Wassergipfel‘ einladen“, um gemeinsame Ziele festzulegen. ill