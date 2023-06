Frankfurt: Burschenschafter ziehen mit Waffen in die Loge ein

Von: Georg Leppert

Burschenschafter unter Polizeischutz, aufgenommen von der Stadtverordneten Jutta Ditfurth (Ökolinx). © Jutta Ditfurth

Polizei begleitet Burschenschafter und schreitet wegen der Fechtwaffen nicht ein.

Nach dem Treffen von Burschenschaften und Studentenverbindungen in Frankfurt zieht die Polizei ein positives Fazit. Unterdessen gibt es in den sozialen Netzwerken Diskussionen über das Auftreten der Korporierten in der Öffentlichkeit.

Bilder bei Twitter, die unter anderem die Ökolinx-Stadtverordnete Jutta Ditfurth aufgenommen hat, zeigen, wie Burschenschafter am Samstagabend von der Polizei in die Freimaurerloge an der Kaiserstraße begleitet werden. Dort fand der Festkommers anlässlich der Gründung der Nationalversammlung statt.

Für Irritationen sorgte, dass zumindest einige der Burschenschafter Fechtwaffen dabei hatten. Dass sie damit im Bahnhofsviertel unterwegs waren, sei angesichts der seit Monaten geführten Diskussion über eine Waffenverbotszone in dem Stadtteil geradezu absurd, hieß es. Zumal die Polizei, die wegen der Fechtwaffen nicht einschritt, diese Zone doch nachhaltig fordere.

Frankfurter Polizei: Kein Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Polizei habe am Samstag am Willy-Brandt-Platz sechs Burschenschafter angetroffen, sagte Polizeisprecher Thomas Hollerbach. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch Demonstrierende einer linken Demo gegen Burschenschaften vor der Loge aufgehalten hätten, habe die Polizei die sechs Männer ins Gebäude begleitet.

In der Tat hätten die Burschenschafter Fechtwaffen dabei gehabt, die unter das Waffengesetz fielen, so Hollerbach. Aber: Das Gesetz sehe eine Ausnahme vor, wenn Waffen zur Pflege des Brauchtums eingesetzt würden. Deshalb müsse niemand aus der Gruppe mit einem Bußgeld rechnen. Im Übrigen liege die Loge nicht in dem Gebiet, für das sich die Polizei eine Waffenverbotszone wünsche, erwiderte Hollerbach auf die Kritik in den sozialen Medien.