Frankfurt: Bunte Farben gegen Rassismus

Von: Sebastian Theuner

Hier entstehen Buttons gegen Rassismus. Peter Jülich © Peter Jülich

Bei einem Projekt in Niederrad berichten Jugendliche auch von persönlichen Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit.

Vier Buttons hängen an der grauen Sweatshirtjacke von Efrata. „Antirassist*in“, steht auf einem, „STOP RACISM!!!“ auf einem anderen. Die Anstecker hat Efrata, 15 Jahre alt, selbst gebastelt. In der Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Break 14 stapeln sich auf einem Holztisch Vorlagen zum Ausmalen; dazwischen liegen Scheren, farbige Marker und eine Buttonmaschine. Die Schüler:innen, die am Freitagnachmittag in die Bruchfeldstraße kommen, toben sich kreativ aus – und stellen sich dabei gleichzeitig gegen Rassismus.

Alle Farben

Das Treffen ist Teil des Projektes „Teints ALLER Couleur“, das Janine Maschinsky initiiert hat. In den zurückliegenden Monaten hat die selbstständige Diplom Designerin Workshops in der Frauenhofschule, der Caritas-Kita Madeleine Debrêl und im Break 14 veranstaltet. Dabei ließ sie die Kinder und Jugendlichen mit Buntstiften Selbstporträts malen. Die Herausforderung: Sie sollten versuchen, ihren eigenen Hautton möglichst genau zu treffen. In ihren vorigen Kreativworkshops habe Maschinsky immer wieder den Satz gehört: „Gib mir mal die Hautfarbe.“ Wenn sie den Kindern dann vorschlug, ihre Arme aneinander zu halten, hätten diese völlig verschiedene Hauttöne erkannt – und verstanden, dass es eben nicht nur eine Hautfarbe gibt.

Inspiriert wurde Maschinsky von einer Arbeit der brasilianischen Künstlerin Angélica Dass. Für ihr Projekt „Humanae“ hatte Dass tausende Menschen verschiedener Hautfarben fotografiert. Maschinky bewarb sich mit der Idee, diesen Ansatz mit Kindern umzusetzen, beim Kulturamt. Das hatte für 2023 eine Förderung für Projekte zum Thema „Antirassismus“ ausgeschrieben. Maschinsky wurde ausgewählt und bekam 3500 Euro.

Während der Projektarbeit bekam sie ein Gefühl dafür, welche Rolle Rassismus im Alltag mancher Kinder spielt. In einer Schulklasse erlebte sie, wie ein Mädchen rassistisch beleidigt wurde. Am Freitagvormittag versammelten sich die Grundschulkinder der Frauenhofschule und die Vorschulkinder der Kita Madeleine Debrêl an der Blauen Wand am Niederräder Ufer. Dort präsentierten sie ihre Porträts. Dazu trugen sie selbst geschriebene Texte vor. Besagtes Mädchen, das von Mitschüler:innen beleidigt worden war, sagte: „Rassismus tut weh!“ – so erzählt es Maschinsky.

Zurück im Break 14: Mit Zwillingsschwester Elilta und Freundin Sebib entwirft Efrata jetzt eigene Buttonmotive. Ob die Jugendlichen, die heute in die Einrichtung gekommen sind, selbst schon Rassismus erlebt haben? Eine Teenagerin erzählt, wie ihr im vergangenen Jahr ein Radfahrer zugerufen habe: „Geh‘ doch zurück in dein Land.“

Chanelle Kundakami und Marylie Jahn, Sozialpädagoginnen im Break 14, erzählen, wie Jugendliche ihnen Erfahrungen mit Rassismus anvertrauten. Etwa die Schülerin, deren Lehrerin ihr empfohlen hatte, in einem Aufsatz die Hautfarbe lieber mit „dunkelhäutig“ als „schwarz“ zu beschreiben. „Ihr wurde gesagt, wie sie sich selbst zu bezeichnen hat. Das geht nicht“, kritisiert Jahn. Den Austausch zu solchen Erfahrungen findet sie wichtig. Auch sie und Kollegin Kundakami würden so stetig dazulernen