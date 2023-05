Frankfurt: Bundesbank betreibt Nachverdichtung in Ginnheim

Von: Christoph Manus

Die Deutsche Bundesbank, hier die Zentrale, saniert ihren Wohnungsbestand in Frankfurt nach und nach. Zurzeit ist eine Siedlung in Ginnheim dran. © bundesbank

Die Bundesbank hat in einer Frankfurter Siedlung viel Wohnraum leerstehen lassen. Nun erklärt sie ihre Pläne: Die Häuser sollen umfassend saniert werden, auch neue Wohnungen entstehen.

Die Deutsche Bundesbank hat im Januar mit der Sanierung, Modernisierung und Nachverdichtung ihrer Wohnsiedlung „Am Schwalbenschwanz“ in Ginnheim begonnen. Die 37 Wohngebäude mit 266 Wohnungen, die in den Jahren 1949 bis 1962 entstanden, sollen bis 2026 nach und nach umfassend erneuert werden. Neu gemacht werden etwa Versorgungsleitungen und die Sanitärausstattung. Die Gebäude sollen auch energetisch saniert werden. Das hat Hans-Joachim Kohse, Leiter des Zentralbereichs Verwaltung bei der Bundesbank, am Dienstag im städtischen Planungsausschuss berichtet.

Die Siedlung soll zudem nachverdichtet werden. 18 neue Wohnungen entstehen nach den vorgestellten Plänen durch Dachausbauten. 27 Wohnungen sollen in einem Neubau Platz finden, der an Stelle eines Garagenhofs entsteht. Diese Wohnungen sollen relativ klein sein, als Angebot für Beschäftigte der Behörde dienen, die neu in Frankfurt sind.

Im Ortsbeirat 9 hatte es Kritik am Leerstand von Bundesbank-Wohnungen im Bereich Dornbusch, Eschersheim und Ginnheim gegeben. In einem Magistratsbericht von Ende März hieß es, die Arbeiten in der Siedlung könnten nur in jeweils leerstehenden Wohnungen erfolgen. Deshalb stünden ungefähr zwei Drittel des Wohnraums derzeit leer. Ein Drittel von diesen werde den Mieter:innen jeweils als Zwischenwohnung angeboten.

Die Bundesbank lege die Modernisierungskosten in moderatem Umfang um, hieß es im Ausschuss. Die Rede war von Mieterhöhungen von etwa 1,90 Euro pro Quadratmeter.