Frankfurt: BUND-Klage gegen Wasserwirtschaft

Von: Thomas Stillbauer

Mahnwache der Schutzgemeinschaft Vogelsberg auf dem Römerberg im Jahr 2020. Ihre Forderung damals wie heute: weniger Grundwasserentnahme der Rhein-Main- Kommunen. © Renate Hoyer

„Die Verschwendung muss endlich aufhören“, fordert der Kreisverband. Wasserverband erhöht laut BUND die Liefermenge erheblich.

Der Kreisverband Frankfurt des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat Klage gegen den nach seiner Ansicht unmäßigen Wasserimport unter anderem aus dem Vogelsberg eingereicht. Er wolle, dass die Stadt Frankfurt „beim Wassersparen endlich ernst macht“, sagt der stellvertretende Frankfurter BUND-Kreisvorsitzende Wolf-Rüdiger Hansen: „Die Wasserverschwendung in Frankfurt muss endlich aufhören.“ Die Stadt müsse unverzüglich ihren Wasserverbrauch wirksam reduzieren oder ausgleichen.

Die Klage richtet sich gegen den Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt aus dem März zur Trinkwasserförderung durch den Wasserverband Kinzig im Brachttal (Vogelsberg). Frankfurt erhalte rund 80 Prozent der geförderten Trinkwassermenge.

Habe der Wasserverband Kinzig 2009 noch 3,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr an die Verbandsgemeinden abgegeben, so werde ihm nun – „mitten in der Klimakrise“ – die Erlaubnis zur Förderung von 4,6 Millionen Kubikmetern erteilt; eine Steigerung um mehr als ein Drittel, kritisiert der BUND.

Der Kreisverband prophezeit, dass diese Fördermenge zu einem „Wasserraubbau“ im Vogelsberg führen werde. Die Folgen der Klimakrise seien in den veralteten Berechnungen zur Wasserneubildung ausgeblendet geblieben, sagt Hansen.

Die Stadt Frankfurt hatte vor eineinhalb Jahren ein eigenes Wasserkonzept vorgelegt, darin jedoch nicht verhehlt, dass sie zur Versorgung der Bevölkerung auch weiterhin auf erhebliche Zuliefermengen aus dem Umland angewiesen sein werde.

Brauchwasser fördern

Der BUND fordert, um diese Abhängigkeit zu mindern, Änderungen in der Wasserpolitik der Stadt. Sie müsse Brauchwassernutzung zur Trinkwassersubstitution konsequenter als bisher durchsetzen.

Außerdem sei es unabdingbar, im Frankfurter Stadtwald Mainwasser zu infiltrieren, um den Grundwasserstand anzuheben. Die immensen Trinkwasserverluste im teilweise maroden Leitungsnetz gelte es abzustellen. Und vorhandene Trinkwasserbrunnen wie etwa das Wasserwerk Praunheim 2 müssten vor Verschmutzung geschützt werden.

Es brauche Bedarfsprognosen, fordert der BUND. Und es müsse Schluss damit sein, dass die Stadt Frankfurt kostbares Trinkwasser zur Bewässerung klimakrisengeplagter Bäume verwende; dafür müsse Main- oder Brauchwasser verwendet werden.