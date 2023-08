Frankfurt: Boris Rhein will das Triple

Von: Steven Micksch

Am 8. Oktober dürfen schätzungsweise 426 000 Menschen aus Frankfurt wählen. © Renate Hoyer

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein tritt bei der Landtagswahl zum dritten Mal im Wahlkreis 39 in Frankfurt an. Bisher war er nie zu schlagen. Prominente Konkurrenz hat er nicht.

Die Wahl zum 21. Hessischen Landtag am 8. Oktober werfe ihre Schatten voraus, und die Stadt Frankfurt bringe sich in Position, um mit aller Kraft eine fehlerfreie Wahl zu realisieren, sagte Stefan Köster, Leiter der Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Neuerungen gibt es in Frankfurt schon bei der Einteilung der sechs Wahlkreise mit den Bezeichnungen 34 bis 39. Um ein zuvor bestehendes Ungleichgewicht bei der Bevölkerungszahl in den einzelnen Wahlkreisen auszugleichen, habe das Land beschlossen, das Gutleutviertel vom Wahlkreis 36 in den 34er zu verschieben, berichtete Kreiswahlleiter Gerhard Budde. Ebenso gehört nun Eckenheim nicht mehr zum Wahlkreis 39, sondern zum 36er. Bemerken dürften das die Wahlberechtigten an den andersfarbigen Stimmzetteln als noch 2018 oder an den anderen Namen auf dem Stimmzettel. Denn die Eckenheimer können nun nicht mehr Ministerpräsident Boris Rhein direkt wählen.

Der Christdemokrat tritt erneut im Wahlkreis 39 an, den er 2018 auch gewann. Ob die Konkurrenz ihm diesmal gefährlich werden kann, bleibt abzuwarten. Die wirklich namhaften Politiker:innen der anderen Parteien tummeln sich lieber in anderen Wahlkreisen. Im Wahlkreis 36 nicht dabei ist die Kandidatin oder der Kandidat der Partei Klimaliste Deutschland. Der Landeswahlausschuss bestätigte am Donnerstag die Ablehnung des Kreiswahlausschusses. Die Partei hatte nicht die erforderlichen 50 Unterschriften zusammenbekommen. Diese müssen von Menschen kommen, die auch im Wahlkreis 36 wahlberechtigt sind.

Damit gibt es in Frankfurt zur Landtagswahl 56 Direktkandidat:innen (aufgeteilt auf die sechs Wahlkreise) und 22 Parteien oder Wählerlisten für die Zweitstimme. Am Wahlsonntag hat man wie üblich eine Stimme für die Kandidat:innen und eine für die Parteien. Ein Stimmzettel werde übrigens nicht ungültig, wenn man nur eine Stimme abgebe, erläuterte Kreiswahlleiter Budde.

Wie viele Frankfurterinnen und Frankfurter am 8. Oktober zur Wahl gehen, kann noch niemand sagen. Wahlberechtigt sind laut vorläufigen Schätzungen 426 000. Eine genaue Zahl gebe es erst ab dem 27. August, sagt Köster. Doch auch danach werde das Wählerverzeichnis noch dynamisch angepasst.

Ab dem 30. August gehen die Wahlbenachrichtigungen sukzessive auf den Postweg. Es kann ein paar Tage dauern, bis jede Bürgerin und jeder Bürger die Mitteilung im Briefkasten hat. Wer bis zum 17. September keine Benachrichtigung hat, sollte sich schnellstmöglich beim Wahlamt melden.

Wahlberechtigte, die schon vor dem Wahltag ihre Kreuze auf dem 82 Zentimeter langen Wahlzettel machen wollen, können die Briefwahl beantragen. Online ist dies ab dem 21. August möglich – dann wird die Internetseite aktiviert. Köster bittet darum, die Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu beantragen. Der Geschäftsstellenleiter geht davon aus, dass bis zu 50 Prozent per Briefwahl abstimmen. So war es in etwa auch bei der Oberbürgermeisterwahl.

„Wir sind guter Dinge“, sagte Köster. Trotz „Mammutaufgabe“. Pannen wie bei der Wahl in Berlin soll es nicht geben. Die Zuversicht in die eigene Kraft ist da.