Frankfurt: Bildungsplan für mehr Chancengerechtigkeit

Von: Sandra Busch

Der Bildungsplan soll für gelingende Bildungsverläufe sorgen. © Christoph Boeckheler

Der integrierte Bildungsplan 2030 wurde in einem Beteiligungsprozess erstellt und nun vorgestellt. Alles soll in der Bildungslandschaft ineinandergreifen, damit es Chancengerechtigkeit gibt.

Alles soll in der Frankfurter Bildungslandschaft ineinandergreifen: Ob es um Kindergesundheit oder digitale Bildung geht, Infrastruktur, den Ganztag, Übergänge oder Bildungsbeteiligung. Alles muss ineinandergreifen, damit es Chancengerechtigkeit für die Kinder und Jugendlichen in Frankfurt gibt, „damit Bildungsbrüche vermieden werden“, sagte Stadtelternbeirätin Rafaela Hartenstein am Montagabend im Bildungsausschuss bei der Vorstellung des Entwurfs des integrierten Bildungsplans 2030 mit Fokus auf Kinderbetreuung und Schule. Bildungsplanung soll dabei als kommunale Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden. „Es ist eine Verantwortungsgemeinschaft“, erklärte Hartenstein. „Alle müssen mitspielen.“

Im Dialogprozess „Bildungsplanung integriert“ haben im vergangenen Jahr Vertreter:innen aus Verwaltung und Politik, von Trägern und Vereinen, Leitungen von Schulen und Kitas, Eltern und Kinder Themen für den Bildungsplan benannt und an Lösungsvorschlägen gearbeitet. Themen wie Digitalisierung und Freiräume, Fachkräfte und Nachhaltigkeit wurden in den insgesamt 16 Veranstaltungen besprochen.

„Verschiedene Perspektiven sind eingeflossen“, berichtete Christian Uhling-Neumann, Leiter der Comeniusschule. „Es gab ein großes Maß an Partizipation. Und dabei kamen viele Themen auf den Tisch.“ „Wir wollten auch an die Schmerzpunkte gehen“, sagte Monika Ripperger vom Stadtschulamt. „Die drängenden Probleme kennen.“

Übergänge verbessern

Die erarbeiteten und benannten Themen sind in den Entwurf des Bildungsplans eingeflossen. So sollen etwa Bildungsquartiere definiert werden. „Das Organisationsmodell eines kleinen Viertels, in dem sich die Kinder bewegen“, sagte Hartenstein. „Auf der Ebene sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen mehr kommuniziert wird.“ Etwa, welche Orte und Räume es gibt. Niedrigschwellige Zugänge zu Informationen und Angeboten sollen ermöglicht, Kitas und Schulen vernetzt werden.

Auch die Übergänge müssten verbessert werden, sagte Hartenstein. Ob von Kita in Grundschule, in die weiterführende Schule oder den Beruf. „Wir müssen die Kinder da abholen, wo sie sind, damit die Angebote optimal angenommen werden können.“ So sollen etwa Schüler:innen mit Beeinträchtigungen beim Übergang von der Schule in den Beruf Anschlussmöglichkeiten vorfinden können.

Nun wird eine Magistratsvorlage möglicherweise bis zu den Sommerferien erstellt, dem integrierten Bildungsplan müssen dann noch die Stadtverordneten zustimmen.