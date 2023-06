Frankfurt: BFF/BIG fordert kommunales Wohngeld

Von: Christoph Manus

In Frankfurt leiden Zigtausende Haushalte unter für sie kaum noch bezahlbaren Mieten. Die Fraktion BFF/BIG will. dass die Stadt Zuschüsse zahlt. © ROLF OESER

Nach der CDU fordert auch die Fraktion BFF/BIG im Frankfurter Römer städtische Mietzuschüsse. Sparen will die Fraktion dagegen bei Investitionsprogrammen gegen den Klimawandel.

Die Stadt Frankfurt sollte ein kommunales Wohngeld für Menschen mit mittleren Einkommen schaffen. Das fordert außer der CDU-Fraktion auch die Fraktion von BFF/BIG in einem Antrag zum Etat für das laufende Jahr. Die vorgeschlagene Subjektförderung habe den Vorteil, dass sie direkt und zeitnah bei den Betroffenen ankomme, sagte Fraktionschef Mathias Pfeiffer am Dienstag. Deshalb sei er froh, dass die CDU nun eine von ihnen bereits 2017 und 2020/2021 erhobene Forderung aufgreife.

Was das kommunale Wohngeld die Stadt kosten würde, hat die Fraktion nicht überschlagen. Zur Finanzierung schlägt sie vor, Mittel, die für eine Objektförderung, also etwa den Bau von Sozialwohnungen, vorgesehenen sind, umzuwidmen. Ins Spiel bringt sie zudem eine höhere Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft ABG an die Stadt.

Den Bau und die Sanierung der Schulen will die Fraktion an einen kommunalen Eigenbetrieb delegieren lassen, die Kindertagespflege finanziell erheblich besser stellen. Bisher seien die Rahmenbedingungen für Tageseltern katastrophal, sagte Haluk Yildiz (BIG) bei der Vorstellung des Antragspakets. Sie würden aus politischen Gründen benachteiligt.

Gut 9,2 Millionen Euro will die Fraktion in den Jahren bis 2026 für neue öffentliche Toilettenanlagen bereitstellen lassen. Inzwischen gebe es zwar ein Toilettenkonzept, die nötigen Mittel für deren Bau seien aber nicht eingestellt, sagte Pfeiffer. Mehr Geld fordert er auch etwa für die Grunderneuerung von Straßen.

Geht es nach BFF und BIG zeigt bald eine „Schuldenuhr“ auf der städtischen Homepage jederzeit den Schuldenstand der Stadt. Das könne das Bewusstsein für die finanzielle Situation Frankfurts schärfen, sagte Pfeiffer. Sparen sollte die Stadt nach Vorstellungen der Fraktion etwa bei Investitionsprogrammen in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Klimaanpassung sei wichtig. Den Klimawandel könne die Stadt aber kaum beeinflussen, begründete das Pfeiffer. Einsparpotenzial sieht die Fraktion zudem bei freiwilligen Leistungen. Sie will den Magistrat auffordern lassen, alle Zuschüsse dieser Art darauf zu prüfen, ob es für sie ein „zwingendes öffentliches Bedürfnis“ gebe.