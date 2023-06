Frankfurt: Betriebe sollen Wohnungen bauen

Von: Christoph Manus

Viele Menschen im Frankfurter Westen wohnten einst in Wohnungen, die die Farbwerke Hoechst errichteten. Kommt nun eine Renaissance der Werkswohnung? © Rolf Oeser

Die CDU im Römer will den Bau von Werkswohnungen wiederbeleben. Den Magistrat fordert sie auf, dazu einen runden Tisch einzuberufen.

Die CDU im Frankfurter Römer wirbt angesichts des Mangels an günstigem Wohnraum in Frankfurt für ein „Comeback der Werkswohnungen“. Sie will den Magistrat in einem Antrag an das Stadtparlament auffordern lassen, ein Konzept zur Förderung dieser Wohnform zu erstellen und einen runden Tisch mit Wirtschaft und Wohnungsbaugesellschaften einzuberufen.

Einst lebten Tausende Menschen in der Stadt in Mitarbeiterwohnungen hiesiger Unternehmen, wie den Farbwerken Hoechst oder Casella. Hinzu kamen sehr viele Siedlungshäuser für Beschäftigte der Bahn oder auch der Post. „Es lohnt sich, an diese erfolgreichen sozialen Wohnprojekte anzuknüpfen“, sagt Susanne Serke, die wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion. Dass günstige Wohnungen fehlen, verstärke den Fachkräftemangel noch. Werkswohnungen könnten eine Lösung für beide Probleme sein. Beschäftigte sparten sich „den Spießrutenlauf auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt“. Unternehmen könnten den errichteten oder erworbenen Wohnraum steuerlich geltend machen oder Teile des Gehalts einsparen.

Ausdrücklich lobt Serke denn auch ein Projekt, bei dem die städtische Wohnungsgesellschaft ABG Frankfurt Holding und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Wohnraum für Angestellte des Nordwestkrankenhauses schaffen. Das müsse jetzt Schule machen, fordert die Stadtverordnete. cm