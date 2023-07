Frankfurt: Besseres Ersatzangebot während U4-Sperrung gefordert

Teilen

Die U-Bahn-Haltestelle Bockenheimer Warte wird während der Ferien nicht von der U4 angefahren. © peter-juelich.com

Der Ortsbeirat 3 verlangt in einem Eilantrag Verbesserungen der VGF-Planung.

Die Zeit ist knapp: Vom kommenden Samstag, 4 Uhr, an, wird die U-Bahn-Linie 4 wegen Bauarbeiten sechs Wochen lang gesperrt sein. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) plant, für diese Zeit unter anderem eine Straßenbahn-Sonderlinie einzurichten. Doch dem Ortsbeirat 3 (Nordend) reicht das nicht.

Mit einem einstimmig verabschiedeten Eilantrag will das Gremium erreichen, dass für die Zeit der Sperrung, die bis Montagfrüh, 4. September, dauern soll, weitere Alternativen geschaffen werden.

Konkret geht es dem Stadtteilparlament um die Stationen Merianplatz und Höhenstraße: In einem Antrag hatte die Fraktion der Linken kritisiert, dass diese Haltestellen bei dem veröffentlichten Ersatzangebot außer Acht gelassen worden seien. Ein „alternatives Angebot“ sei für die untere Berger Straße „bisher nicht zu erkennen“, heißt es in der Vorlage.

„Gerade für die Schwächsten der Gesellschaft wie mobilitätseingeschränkte Menschen oder Alleinerziehende kann so eine Planung nicht funktionieren“, sagte Fraktionssprecherin Martina van Holst in der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstagabend.

Die VGF hat für die Zeit der Sommerferien Arbeiten an Gleisen, Weichen und den Fahrleitungen zur Erhaltung der Infrastruktur angekündigt.

Außer der U4 ist davon auch die U5 betroffen; auf dieser Linie werden im entsprechenden Zeitraum nur zwischen dem Hauptfriedhof und Preungesheim Züge fahren. Zwischen dem Morgen des 29. August und dem Morgen des 31. August entfällt auch der Halt am Hauptfriedhof.

Die Notwendigkeit der Bauarbeiten steht für Antragstellerin van Holst außer Frage. Der VGF warf sie jedoch mangelnde Kommunikation bei der Planung von Ersatzangeboten vor.

Claudia Ehrhardt, Fraktionsvorsitzende der CDU, bekräftigte die Kritik: „Die Planungen gibt es nicht erst seit zwei Wochen.“ Es sei wichtig, dass die VGF frühzeitig auf den Ortsbeirat zukomme und ihn einbeziehe.

Die Grünen-Abgeordnete Andrea Kroll hatte zuvor gesagt, dass es ihrer Meinung nach genug Ersatzangebote gebe. Der Antrag der Linken unterstelle, dass die Menschen direkt am Merianplatz wohnen würden – tatsächlich sei dies aber nicht der Fall. U-Bahn-Nutzer:innen müssten „für sechs Wochen eben etwas mehr laufen“, meinte Kroll. Claudia Ehrhardt entgegnete: „Es ist zu einfach zu sagen: Dann fährt eben kein Bus.“ Manfred Zieran (Ökolinx) monierte, dass die VGF „zu wenig Grips“ darauf verwendet hätte, etwa eine Alternativroute über den Sandweg einzurichten.

Zieran machte sich dafür stark, die Linken-Vorlage mit der Eilbedürftigkeit zu versehen. Der Magistrat muss nun innerhalb eines Monats auf den Antrag reagieren. Ebenso soll die Ortsbeiratsvorsitzende Karin Guder (Grüne) direkten Kontakt mit der VGF aufnehmen.

Andrea Pilz (Linke) hob hervor, es sei ja nicht Aufgabe des Ortsbeirates, dem Magistrat oder der VGF Vorschriften zu machen, wie genau Alternativen auszusehen hätten. Wohl aber müsse man sich für eine stärkere Transparenz seitens der VGF einsetzen. Dem schloss sich der FDP-Abgeordnete Marco Findeisen an: „Wir wollen mitsprechen, wenn gebaut wird.“