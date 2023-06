Besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt: „Ein Abriss kommt nicht infrage“

Von: Thomas Stillbauer

Die Besetzung der Dondorf-Druckerei in Frankfurt passt zu den Zeichen der Zeit: Es gibt einen zunehmenden Kampf um Raum und Perspektiven.

Die Besetzerinnen und Besetzer der früheren Dondorf-Druckerei in Bockenheim (Frankfurt) können vorerst im Gebäude bleiben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, äußerte der Eigentümer am Wochenende keine Einwände dagegen, dass sich Aktive mehrerer Initiativen dort aufhalten. Somit sei keine Räumung geplant.

Die Besetzung hatte am Samstagnachmittag während des Open-Air-Festivals „Räume für alle“ zum geplanten Kulturcampus begonnen. Das Motto passt zu dem, was sich die Initiativen wünschen. „Räume für die Allgemeinheit“, sagt am Sonntag ein Sprecher, der sich Hannes nennt. „Ateliers und Ausstellungsräume“, sagt ein anderer Mann, Dimi, der in dem Gebäude studiert hat, als es noch den Fachbereich Kunstpädagogik der Goethe-Uni beherbergte. Bis 2022 war das der Fall.

Graffiti und Kunstausstellung im Inneren der besetzten Ex-Druckerei und Uni-Abteilung. © Michael Schick

Die Besetzenden wollen den Abriss der Dondorf-Druckerei in Frankfurt verhindern

Vor allem geht es den Besetzenden darum, den Abriss zu verhindern, den das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik „schweren Herzens“ angekündigt hat. Die Diskussionen über Erhalt oder Abriss der alten Druckerei zieht sich seit Jahren hin. Die Argumentation für den Erhalt baut auf zwei Säulen: erstens Klimaschutz – ein Abriss würde enorm viel „graue Energie“ zerstören, ein wichtiger Faktor in der Klimakrise. Zweitens Stadtgeschichte. „Aus der Klimaperspektive, aber auch historisch kommt ein Abriss nicht infrage“, sagt Hannes. „Das Max-Planck-Institut kann doch anderswo auf dem Kulturcampus hingehen, hier soll so viel entstehen.“

Draußen vorm Tor zum Dondorf-Anwesen stoppt gerade ein Mann sein Fahrrad. „Wie ist die Lage bei euch?“, fragt er. „Locker“, antworten die jungen Frauen, die hinter einem Tisch sitzen und alle Gäste offen und freundlich empfangen. An der Außenmauer erklärt eine Wandzeitung die Hintergründe: dass Stadt, Uni und ABG wegen Klimakrise, Verdrängung und Wohnungsnot eine völlig andere Wohnungs- und Baupolitik betreiben müssten; dass Platz nicht nur für Banken und Bürotürme geschaffen werden müsse, sondern auch für jene, die sich Raum in der Stadt finanziell längst nicht mehr leisten können; dass die Dondorf-Druckerei das einzige Überbleibsel der Bockenheimer Industriegeschichte sei und einst einer jüdischen Familie gehörte; dass ein Abriss fatal wäre im Bestreben, das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung doch noch einzuhalten.

Eine Kunstausstellung in den besetzten Räumen in Frankfurt

Ihre Argumente verbreiten die Initiativen auch in sozialen Medien. Der Verein Offenes Haus der Kulturen, der ebenfalls Raum auf dem Kulturcampus erstreitet, erklärt sich in einer Pressemitteilung solidarisch: „Dondorf’sche Druckerei erhalten, Baudenkmal bewahren und Graue Energie auf Dauer binden. Für einen Kulturcampus, der seinen Namen verdient.“

Am Sonntagnachmittag führt Dimi Besucherinnen und Besucher durch die besetzten Räume und durch die Kunstausstellung dort: Fotoarbeiten von Studierenden, auch Kinderbilder, entstanden während der Besetzung, als junge Familien vorbeikamen.

Das Gebäude in Frankfurt hat für die Kultur, und damit für alle, hohen Wert

„Eine Renovierung ist möglich“, sagt Dimi. Die Räume seien für die Kunstpädagogik besser geeignet als im neuen Institut auf dem Campus Westend. Komme das Max-Planck-Institut, sei das Gebäude für die Allgemeinheit verloren. Bleibe das Haus, sei das ein Gewinn für die Kultur, für alle – „ein unfassbarer Wert“.

Solange die Besetzenden Programm hätten, dürften sie bleiben, hat jemand in Erfahrung gebracht. Gut möglich, dass sie gerade Programm für die Ewigkeit entwerfen. (Thomas Stillbauer)

„Pilotprojekt für klimagerechte Umbauordnung“: Plakat zur Besetzung an der Fassade. © Michael Schick