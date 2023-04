Lieferando-Beschäftigte streiken in Frankfurt: „Kein charmant chaotisches Hinterhof-Startup“

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Lieferando hat rund 6500 Beschäftigte. Einen Tarifvertrag gibt es nicht. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beschäftigten des Online-Lieferdienstes Lieferando streiken heute in Frankfurt. Gefordert wird unter anderem der Abschluss eines Tarifvertrags.

Frankfurt - Zum ersten Mal streiken die Beschäftigten des Online-Lieferdienstes „Lieferando“ offiziell. Die Beschäftigten wollen einen Tarifvertrag und einen garantierten Stundenlohn von 15 Euro durchsetzen. Der erste von mehreren Streiks beginnt heute, Freitag, den 14. April, in Frankfurt am Main.

Aufgerufen zu der Streikserie hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Im Februar 2023 hatte die Gewerkschaft das Unternehmen mit rund 6.500 Beschäftigten in Deutschland zu Tarifverhandlungen aufgefordert. „Lieferando und die Konzernmutter Takeaway Express sind internationale Player und kein charmant chaotisches Hinterhof-Startup: Es ist höchste Zeit, dass die harte und gefährliche Arbeit der Lieferando-Beschäftigten mit einem Tarifvertrag fair und verbindlich festgeschrieben wird“, sagte NGG-Referatsleiter Mark Baumeister. „Falls sich das Unternehmen weiterhin weigert, an den Verhandlungstisch zu kommen, werden die Rider ihre Protestaktionen ausweiten. Lieferando muss jetzt liefern.“

Liferando-Streik: Kundgebung und Aktion in Frankfurt

Die Gewerkschaft NGG und die Lieferando-Beschäftigten fordern den Abschluss eines Tarifvertrags mit einem garantierten Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde, die Zahlung eines 13. Monatsgehalts, Zuschläge für Abend-, Sonn- und Feiertagsschichten sowie die volle Bezahlung der letzten Heimfahrt und eine 0,50-Euro-Pauschale pro Kilometer (netto) für Lieferanten, die ihre Autos fahren.

Zuletzt hatte Liferando keine Bereitschaft gezeigt, mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Die große Mehrheit der Fahrerinnen und Fahrer sei mit dem Unternehmen zufrieden und verdiene mit einem Stundenlohn von über 14 Euro auch mehr als die Beschäftigten in der Systemgastronomie, hieß es. Aber die Beschäftigten weisen auf schlechte Arbeitsbedingungen beim Online-Lieferdienst hin.

Der Startpunkt der heutigen öffentlichen Aktion in Frankfurt ist ab 17 Uhr die Lieferando-Filiale (HUB) in der Mörfelder Landstraße 109, 60598. Ab 18 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Restaurant „Five Guys“ Zeil 127, 60313 Frankfurt am Main geplant. (dpa/Yagmur Ekim Cay)