Frankfurt: Begegnungen, die Jugendliche nie vergessen

Von: Steven Micksch

Eine Gruppe von Nachfahren verfolgter ehemaliger Frankfurter Bürgerinnen und Bürger sucht in der Stadt nach Spuren ihrer Familien. Und sie sprechen an Schulen eindrücklich über ihre Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Geschichtsunterricht an sieben Frankfurter und einer Eschborner Schule wird am kommenden Montag definitiv nicht zum Einschlafen sein. Dann besuchen nämlich Nachfahren verfolgter ehemaliger Frankfurterinnen und Frankfurter den Unterricht. Sie erzählen den Jugendlichen von den Erlebnissen ihrer Eltern und Großeltern und werden auch ihre eigenen Erlebnisse als Einwandererkinder schildern. „Danke, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit der jüngeren Generation teilen“, sagte Dieter Clemens vom Staatlichen Schulamt Frankfurt.

Seit 1980 lädt die Stadt frühere Bürgerinnen und Bürger, die während der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer politischen Einstellung verfolgt und vertrieben wurden, zu einem Aufenthalt ein. Da es nur noch wenige direkt Vertriebene von damals gibt, wurde das Besuchsprogramm 2012 erweitert. Seitdem werden auch die Kinder oder Enkelkinder eingeladen. Denn auch sie wissen aus Erzählungen der Familien, welche Schicksale und oftmals auch Tragödien sich damals abspielten.

Spurensuche in der Stadt

14 Gäste wurden in diesem Jahr nach Frankfurt eingeladen, zusammen mit Begleitpersonen umfasst die Gruppe 27 Menschen. Begleitet werden sie von Verantwortlichen der Stadt und Freiwilligen des Projekts Jüdisches Leben in Frankfurt. Neben dem Besuchsprogramm an jüdischen Orten in der Stadt bleibt auch Zeit für die eigene Spurensuche und den Besuch an den Schulen. In diesem Jahr geht es an das Adorno-Gymnasium, die Carl-Schurz-Schule, die Elisabethenschule, das Friedrich-Dessauer-Gymnasium, das Gagern-Gymnasium, die Georg-August-Zinn-Schule, die Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn und die IGS Riedberg/Kalbach.

„Die Jugendlichen sind wirklich sehr neugierig“, sagt Angelika Rieber, Gründerin des Projektes Jüdisches Leben in Frankfurt. Auch am Mittwochnachmittag sei ein Teil von ihnen in ihrer Freizeit zum ersten Kennenlernen ins Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum gekommen. Die Begegnungen helfen den jungen Menschen auch, mehr über die Mechanismen von Propaganda, Diskriminierung und dem Suchen von Sündenböcken zu verstehen. So könnten sie diese in der heutigen Zeit erkennen und durchschauen.

„Haben wir nichts gelernt?“

Auch Clemens sprach davon, dass die Zeuginnen und Zeugen helfen, den Unterschied zu machen, und Einfluss auf das Leben der jungen Menschen nehmen könnten. Das werden auch Beatrice Traub-Werner und ihr Bruder Martin Luis Kantor versuchen. Die beiden sind aus Kanada nach Frankfurt gekommen. Ihre Mutter Ruth Adler floh im März 1939 mit ihrer Schwester und den Eltern aus der Stadt am Main nach Argentinien.

Kantor und Traub-Werner hatten immer nur Details der Erlebnisse ihrer Mutter erfahren. „Opa wollte gar nichts erzählen“, erinnert sich Traub-Werner. Das Leben in der Diktatur in Argentinien sei ebenfalls nicht leicht gewesen. Sie hatten Angst, erinnert sich die Schwester. Irgendwann sei sie mit ihrer Familie ausgewandert. Ihr Bruder erst 19 Jahre später. Der Rechtsruck in Argentinien und vor allem die Morde hatten Ähnlichkeiten mit der NS-Zeit. Heute wende sich Europa wieder zunehmend nach rechts, es gibt Krieg. „Haben wir nichts gelernt?“, fragt Kantor. Dann sagt seine Schwester zu den Vertretern des Dessauer-Gymnasiums: „Ihr müsst sehr aufpassen und aktiv sein, damit es nicht wieder passiert.“