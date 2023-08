Frankfurt: Baustellen wirbeln Busfahrplan durcheinander

Sanierungsarbeiten

Von Fabian Böker schließen

In sechs Stadtteilen Frankfurts kommen auf Anwohner und Pendler Umleitungen, Haltestellenausfälle und Ersatzstationen zu.

Der Nahverkehr in Frankfurt ist derzeit bereits massiv eingeschränkt, vor allem durch die Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Louisa und Ostendstraße sowie der U-Bahn-Tunnelstrecke zwischen Seckbacher Landstraße, Hauptbahnhof und Bockenheimer Warte. Nun kommen weitere Arbeiten dazu, die vor allem den Busverkehr durcheinanderwirbeln.

Bereits an diesem Wochenende können die Buslinien 29, M 60, M 72 und M 73 das Nordwestzentrum in Heddernheim nicht erreichen. Grund sind die dort laufenden Brückenbauarbeiten. Deswegen wird der Erich-Ollenhauer-Ring zwischen dem Hammarskjöldring und der Bernadottestraße gesperrt, von Samstag, 23 Uhr, bis Montag, 4 Uhr. Die Linie 29 endet dann an der U-Bahnstation Heddernheimer Landstraße. Die Metrobuslinie M 60 fährt nur bis zur Haltestelle Ernst-Kahn-Straße. Die Metrobuslinien M 72 und M 73 wenden am südlichen Ende des Hammarskjöldrings.

Von Sonntag, 13. August, bis 3. September, ist die Anschlussstelle Sindlingen der B 40 in Richtung Flughafen gesperrt. Davon betroffen sind die Expressbuslinien X 17 und X 53 Richtung Flughafen. Ihre Fahrzeiten verlängern sich um zehn bis zwölf Minuten. Für die X 17 entfallen die Haltestellen Lufthansa Aviation Center, Lufthansabasis und Tor 20. Auf der Strecke der X 53 entfallen keine Stationen, stattdessen werden zusätzliche Halte an den Toren West und Nord des Industrieparks und an der Brüningstraße eingerichtet.

Ab Montag, 14. August, ist dann der Dunantring in Sossenheim wegen Bauarbeiten gesperrt. Bis zum 10. September fahren daher die Busse der Metrobuslinie M 55 über die Kurmainzer Straße. Die nächstgelegene Haltestelle ist Sossenheim Bahnhof.

Ebenfalls ab Montag kommt es in Höchst zu Einschränkungen. Dann können die Busse der Linien 51, 53, X 53 und 59 nicht mehr von der Leverkuser Straße in die Emmerich-Josef-Straße abbiegen. Der Grund sind Bauarbeiten am Abzweig. Die Linien werden zwischen Höchst Bahnhof und Bolongaropalast über die Leverkuser Straße und die Bolongarostraße umgeleitet.

In Bergen wird ab Montag bis zum 29. August die Marktstraße gesperrt, jeden Tag ab 4 Uhr, zwischen der Erlenseer Straße und der Röhrborngasse. Die Buslinien 40 und 42 sowie die Metrobuslinie M 43 fahren daher zwischen Landgraben und der Erlenseer Straße eine Umleitung über den Nordring. Die Haltestellen Landgraben bis Haingasse entfallen, die Haltestelle Marktstraße / Landgraben wird an die temporäre Umleitungsstrecke verlegt.

Und auch in Fechenheim wird ab Montag gearbeitet. Betroffen ist dort die Starkenburger Straße, die bis zum 3. September saniert wird, im Bereich zwischen der Schießhüttenstraße und der Sedanstraße. Die Buslinie 44 und die Nachtbuslinie N 11 enden in dieser Zeit vorzeitig an der Schießhüttenstraße, die darauffolgenden Haltestellen bis Friedhof Fechenheim entfallen. Die Linie 551 Richtung Gravenbruch wird an der Sperrung vorbeigeleitet. Sie weicht über die Baumertstraße aus, deren Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird. Die Haltestellen Schießhüttenstraße und Einbiglerweg werden verlegt.

Traffiq als Nahverkehrsanbieter in Frankfurt weist darauf hin, dass weitere baustellenbedingte Busumleitungen in den Sommerferien folgen werden.