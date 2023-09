Frankfurt: Neuauflage der Bahnhofsviertelnacht am Samstag

Von: Oliver Teutsch

Musik, Kulinarik, Kunst und Kultur: Das Frankfurter Bahnhofsviertel will sich von seiner positiven Seite präsentieren.

Das Wetter in Frankfurt sollte schon mal passen am Samstag. Anders als im vergangenen Jahr, als die Nachfolgeveranstaltung der Bahnhofsviertelnacht als Schnupperveranstaltung bei Regen quasi ins Wasser fiel, ist für „Open Viertel 2023“ Sonne satt bei sommerlichen Temperaturen angesagt.

Gute Voraussetzungen also, um auf vier Plätzen im Bahnhofsviertel Live-Musik und Performances anzubieten. Programm und Organisation werden von Gewerbetreibenden und Ehrenamtlichen aus dem Bahnhofsviertel gestemmt, mit finanzieller Unterstützung des Stadtmarketings. Unterschiedliche Veranstalter organisieren die Bühnen.

Selbstverständlich ist auch Nazim Alemdar von Kiosk Yok Yok am Samstag mit dabei. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Schillerndes internationales Programm im Frankfurter Problembezirk

Auf dem Jürgen-Ponto-Platz werden ab 14 Uhr Drinks und Sandwiches der French Bento Bar & Le Petit Royal angeboten, dazu gibt es Live-Musik und wechselnde DJs. Am Wiesenhüttenplatz ist das Yok Yok Eden zentraler Anlaufpunkt unter dem Motto „Minimal & Mispelchen“, DJs legen auf und drei Bars sollen den Platz ab 15 Uhr beleben.

Auf dem Francois-Mitterrand-Platz legen unterschiedliche DJs bereits ab 14 Uhr auf. Geboten werden sollen zudem eine Live-Graffiti-Show, Showacts, Cocktail- und Essensstände. Auch der sonst eher gruselig wirkende Niddasack soll ab 17 Uhr dem Partyvolk gehören. Unter dem Motto „Electro meets Oriental“ soll Live-Musik aus Tel Aviv, dem Jemen, Marokko und Frankreich das Areal beleben. Dazu gibt es Streetfood und Drinks.

Einblicke in Frankfurts berüchtigtstes Viertel

Ähnlich wie schon bei der Bahnhofsviertelnacht soll den Gästen aber auch ein Einblick in verschiedene Einrichtungen und Institutionen gewährt werden. So wollen sich am Samstag etwa die Weißfrauen-Diakoniekirche, die Galerie Schmierke und Rundgaenger, Dona Carmen, die My Way Bar und die Tanzschule Monika Bauer präsentieren.

Fotograf Ulrich Mattner bietet zudem eine unentgeltliche „Hidden Places Tour“. Treffpunkt soll am Samstag um 15, 17.30 und 20 Uhr jeweils das Yok Yok Eden am Wiesenhüttenplatz sein. Bis zu 25 Personen können dann an den je zweistündigen Touren teilnehmen.

Frankfurter Stadtpolitik engagiert sich für das „Open Viertel“

Für „Open Viertel 2023“ macht sich auch Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) stark. Das Bahnhofsviertel sei „mehr als Dealer, Gewalt und Müll“. Die engagierten Menschen im Stadtteil wünschten sich, dass wieder mehr Menschen zum Essen, Feiern, Arbeiten oder Shoppen ins Bahnhofsviertel kämen und ihnen den Rücken stärkten. „,Open Viertel‘ bietet dazu eine wunderbare Gelegenheit. Es ist eine Einladung an alle Frankfurter, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und ein positives Zeichen zu setzen“, so Wüst.

Enden soll die Feier unter freiem Himmel um 23 Uhr. Dann, so erhoffen es sich die Gewerbetreibenden, soll die Party in den vielen Clubs fortgesetzt werden.