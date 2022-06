Bahnhofsviertelnacht 2022 in Frankfurt abgesagt

Von: Steven Micksch

Anders als das Museumsuferfest soll die Bahnhofsviertelnacht 2022 in Frankfurt nicht stattfinden. (Archivfoto) © Boris Roessler / dpa

Die Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt wird 2022 offenbar nicht stattfinden. Das sorgt für Kritik am Citymarketing.

Frankfurt – Nach Informationen des im Bahnhofsviertel ansässigen Vereins Doña Carmen hat die Stadt Frankfurt kurz vor dem Pfingstwochenende die diesjährige Bahnhofsviertelnacht abgesagt. Demnach hat die Stadt die Einrichtungen, die traditionell das Ereignis gestalten, in einer knappen E-Mail über die Absage informiert.

Laut Doña Carmen steht in der E-Mail als Begründung, „die Vielzahl der sich präsentierenden Programmpunkte erfordert eine lange und aufwendige Vorbereitung. Leider konnte wegen der Corona-Pandemie nicht eher mit dem Erarbeiten des Programmkonzepts begonnen werden. Die verbleibende Zeit erlaubt es nicht, ein Fest zu organisieren, das der Pluralität und Vielfalt des Bahnhofsviertels gerecht wird“. Und weiter heißt es, „hinzu kommen logistische und sicherheitsrelevante Leistungen, die infolge der Corona-Pandemie und des aktuellen Arbeitskräftemangels im Veranstaltungssektor nicht erbracht werden können“.

Bahnhofsviertelnacht Frankfurt: Auf kaltem Weg abgeschafft?

Der Verein kritisiert, dass der Arbeitskräftemangel offensichtlich kein Auswirkungen auf das Museumsuferfest habe, da dieses im August stattfinden soll. Stattdessen sollten wohl einige „diffamierte Events“ auf kaltem Weg abgeschafft werden. Schließlich sei die Nacht schon immer als „unkontrollierte Riesenparty“ beargwöhnt worden.

Absage der Bahnhofsviertelnacht: Citymarketing der Stadt Frankfurt in der Kritik

Besonders scharf schießt der Verein gegen das Citymarketing der Stadt. Dort sei man wohl schlichtweg überfordert und komme „nicht in die Puschen“. Auch fehle es an Weitsicht und Flexibilität, um die Bahnhofsviertelnacht auf die letzte Woche der Sommerferien zu legen, statt starr an einem Termin genau in der Mitte der Ferienzeit festzuhalten.

Sinnvoller wäre es wohl, die „Lange Nacht im Bahnhofsviertel“ wieder in die Regie des „Fördervereins Bahnhofsviertel“ zu geben, „statt sich fragwürdigen Vorgaben eines ,Citymarketings‘ zu unterwerfen“. (Steven Micksch)