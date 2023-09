Frankfurt, Bahnhofsviertel: Ein Kiosk soll helfen

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Ein Kiosk soll mehr Leben auf dem François-Mitterrand-Platz bringen. Foto: Peter Jülich © Peter Jülich

Der meist verwaiste Francois-Mitterand-Platz erfährt etwas mehr Leben. Verkehrsdezernent Siefert kündigt weitere Maßnahmen an.

Mit einem Kiosk soll nun alles besser werden auf dem François-Mitterrand-Platz. Der kleine Tresen, die Bänke, Tische und Topfpalmen wirken schon mal einladend. „Die Nachbarschaft nimmt das Angebot an“, sagt Marc Frantz, der den mobilen Ausschank gemeinsam mit den Yok Yok-Eden-Leuten betreibt. Die Öffnungszeiten orientieren sich aber zunächst vor allem an den Beschäftigten der umliegenden Büros. Montags bis freitags ab etwa 16 Uhr, bis die Kundschaft keine Lust mehr hat. An den Wochenenden bleibt der Kiosk zu.

Es ist immerhin ein Lichtblick für einen Platz, der so recht keine Lobby hat. Bis 2008 hieß die Verbindung zwischen Niddastraße und Mainzer Landstraße Blittersdorfplatz. Der wurde dann umgestaltet. Die Büsche und Beete, als Drogenverstecke dienend, wurden entfernt, um die Drogenszene fernzuhalten, der Platz wie so viele in Frankfurt großzügig versiegelt. Die Drogenszene blieb in der Tat fern, aber auch sonst jegliches Leben. Der Platz ist eingefasst von Büros, die abends leerstehen.

Als die Büros während der Pandemie auch tagsüber leerstanden, entdeckte die Drogenszene den verwaisten Platz wieder für sich. Ein Trinkwasserspender auf dem Platz wurde häufig für die Körperpflege genutzt, was Beschäftigte der angrenzenden Büros nicht wirklich schön fanden. Die Versuche des zuständigen Ortsbeirats 1, den Platz wieder zu entsiegeln, sind bislang gescheitert. Für die Idee, dort ähnlich wie auf dem Wiesenhüttenplatz einen Kiosk zur Belebung zu installieren, musste Yok Yok-Macher Babak Farahani lange kämpfen. Bewegung kam erst in die Sache, als sein Wunsch bei der neu geschaffenen dezernatsübergreifenden Koordinierungsstelle Bahnhofsviertel landete.

Zur offiziellen Eröffnung des Kiosks am Donnerstag sind daher auch Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) und Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) gekommen. Da Siefert weiß, dass ein einzelner Kiosk die Probleme im Bahnhofsviertel nicht beheben wird, hält er sich gar nicht lange mit der Neueröffnung auf, sondern verspricht, dass sich auch sonst im Viertel einiges tun soll. Bis Ende des Jahres soll sich etwa die Situation für Menschen, die vom Main ins Westend mit dem Fahrrad unterwegs sind, verbessern. Dafür werde die Ampelschaltung in der Moselstraße angepasst. Auch die aus anderen Stadtteilen bekannten Forderungen nach mehr Grün und weniger Parkplätzen soll mittelfristig angegangen werden. Der Verkehrsdezernent warf auch schon einen Blick voraus auf die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Wenn dort in einigen Jahren vier statt zwei Straßenbahngleise verliefen, müsse die Anbindung für den Autoverkehr an den Hauptbahnhof anders geregelt werden. Vor allem für die Taunusstraße bringe das Veränderungen mit sich, die nicht zum Nachteil der Nachbarschaft sein sollen.

Bis es so weit ist, muss aber der im Bahnhofsviertel tosende Verkehr irgendwie im Zaum gehalten werden. Siefert betete einige Zahlen runter, was abgeschleppte Autos und eingesammelte E-Scooter angeht. So platziere die FES derzeit täglich bis zu 150 der Roller um, die ordnungswidrig abgestellt würden.

Falsch geparkte Autos oder Roller sind am Francois-Mitterrand-Platz nicht das Problem. Der Platz werde bislang „sehr spärlich genutzt“, räumte Siefert ein. Babak Farahani erinnerte daran, dass auch der Wiesenhüttenplatz vor drei Jahren kaum als Ort zum Verweilen bekannt gewesen sei. Ronald Hoogerbrugge jedenfalls findet den neuen Kiosk „hervorragend“. Der Manager des benachbarten Holiday Inn-Hotels betont, „Belebung ist kein Sprint“. Genehmigt wurde das Kiosk aber erstmal für ein Jahr.