Frankfurt: Azubi-Wohnen im Hochhaus geplant

Von: Christoph Manus

In dieser Hochhaus an der Ludwig-Landmann.-Straße im Frankfurter Stadtteil Bockenheim sollen Auszubildende ziehen können. © christoph boeckheler*

Auszubildende finden kaum eine bezahlbare Bleibe in Frankfurt. Nun will die Stadt in Kooperation mit dem DGB Wohnheimplätze in einem Hochhaus in Bockenheim ermöglichen.

Die miserable Situation für Auszubildende, die im Frankfurter Stadtgebiet ein Zimmer suchen, könnte sich zumindest ein wenig verbessern. Die Stadt Frankfurt will in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in den oberen Geschossen eines Hochhauses an der Ludwig-Landmann-Straße an der Grenze der Stadtteile Bockenheim und Rödelheim bezahlbaren Wohnraum für diese Zielgruppe schaffen. Dafür werden die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag nächster Woche auf Antrag der Römer-Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt 200 000 Euro in den Haushaltsplan für das laufende Jahr einstellen, die als Anschubfinanzierung für dieses Vorhaben und ähnliche Projekte dienen können.

Die unteren Etagen der Liegenschaft werden laut Koalition seit Jahren für die Unterbringung geflüchteter Menschen genutzt. In den oberen Geschossen gebe es aber Leerstand. Durch separate Eingänge könne eine Trennung der Nutzer:innen gewährleisten werden, heißt es.

Der Frankfurter DGB-Chef Philipp Jacks, der seit Jahren auf den Bau von Azubiwohnungen drängt, lobte den Haushaltsantrag am Dienstagabend im städtischen Planungsausschuss sehr. Nun könne endlich Wohnraum für Auszubildende entstehen. Er riet, rasch auch ein Auszubildendenwerk zu schaffen; als Vorbild könne das in München dienen. Ein entsprechender Antrag sei bereits in Arbeit, sagte der Stadtverordnete Simon Witsch (SPD). Die Linke signalisierte Zustimmung, die CDU lehnt den Antrag ab. Er sei unter anderem nicht konkret genug.