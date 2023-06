Frankfurt: Ausverkauf bei Karstadt

Von: Sabine Schramek

Manche Abteilungen sind bereits kahlgekauft. © Rainer Rüffer

Viele Regale des Warenhauses auf der Zeil sind schon leer

Ende des Monats ist endgültig Schluss für die ehemalige Karstadt-Filiale des Galeria-Konzerns. Danach übernimmt die Modekette Aachener das Haus. Bis dahin gibt es so viele Rabatte, wie die Zeil es noch nicht gesehen hat. Vieles ist aber auch schon vergriffen. „Ich wollte einen Kühlschrank-Schnapp machen. Da war ich wohl zu spät“, sagt Dieter Wöhler und beäugt stattdessen die leeren Regale, die ebenfalls zu haben sind. „Die müssten genau ins Büro passen“, sinniert er. „Dann nehme ich eben die“, murmelt er und reiht sich ein in die lange Schlange an der Kasse. Einen Snack zur Stärkung im Restaurant ganz oben gibt es nicht mehr. Es ist bereits geschlossen. Ebenso der Rewe im Untergeschoss. Der Asia-Lebensmittelhändler ist noch da und wird wohl auch bleiben, wenn Karstadt Ende des Monats die Pforten schließt und die Modekette Aachener einzieht. Die Post ist weg, die Postbank auch, Hugendubel längst. Dafür prangt überall knallige Ausverkauf-Reklame.

Daunenkopfkissen sind schon seit vier Wochen ausverkauft, Decken gibt es noch ein paar. Und Lattenroste und Betten, auf denen bisher Bettwäsche und Matratzen ausgestellt waren. Dort, wo bisher Kosmetik und Parfum stand, stapeln sich Schraubenzieher und Salatschleudern, nur wenige Flaschen Duft verstecken sich noch einsam in Regalen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten geduldig und versuchen, das Wühltischchaos im Griff zu behalten. Das Warenhaus ist brechend voll, jeder will noch etwas haben. Die Stimmung ist erstaunlich gut.

Den großen Ausverkauf organisieren die britischen Gordon Brothers, die sich auf Rausverkäufe spezialisiert haben. Die bisherigen Mitarbeiter:innen von Karstadt sind mittendrin und dabei. „Es geht ja weiter für uns“, sagt eine Verkäuferin erleichtert. „Wir bleiben bei der Modekette Aachener, die im Juli hier reingeht. Mindestens bis Ende 2025.“ Aber vorher muss alles raus. Immer wieder wird Ware umgeräumt, werden Flächen freigemacht. Wer öfter kommt, muss sich neu orientieren, so schnell leeren sich die Regale und Abteilungen. Teure Füllfederhalter von Montblanc, Lamy und Faber Castell sind noch da, 30 bis 40 Prozent rabattiert. „Ich will nicht mehr als 20 Euro ausgeben. Das reicht nicht für Füller, aber für eine ganze Menge Klamotten“, erklärt Lisa (16), die auf Schnäppchenjagd ist. „Das ist besser als jeder Flohmarkt“, findet sie und greift zu bei Socken und T-Shirts.

Im Erdgeschoss gibt es fast alles. Küchengeräte und Schals, Heizungen und Nähzubehör. Man muss sich nur zurechtfinden.

Vor 120 Jahren wurde das damals kleinere Gebäude als „Grand Bazar“ eröffnet. In seinen letzten Wochen ist Karstadt wieder ein Bazar, in dem gewühlt, gefeilscht und gehandelt wird. „Wir verkaufen ja kaum anderes als vorher, aber plötzlich sind die Leute da. Hätten sie früher so geshoppt wie jetzt, wäre uns sicherlich einiges erspart geblieben und Galeria an der Zeil hätte erhalten werden können“, sagt ein Mitarbeiter schulterzuckend.

Manche Kundinnen und Kunden, die durch die teilweise leergekauften Abteilungen schlendern, sind tatsächlich zum ersten Mal hier drinnen. „Gar nicht so schlecht eigentlich“, meint ein junges Paar, das sich ein komplettes Geschirr gekauft hat. „Hier hat die Oma eingekauft. Wir hätten nicht gedacht, dass es hier auch moderne Sachen gibt“, sagen sie erstaunt.

Die Zeil ist im Wandel. Zara steht weiterhin leer. Das abgerundete Eckhaus neben Karstadt ist leer. Schräg gegenüber von Galeria Karstadt ist ebenfalls Ausverkauf. Die Görtz-Filiale schließt. Auf alles gibt es 30 bis 50 Prozent Rabatt.