Frankfurt: Ausstellen wie die Profis

Von: Anja Laud

Teilen

Bei „Schule trifft Galerie trifft Schule“ bilden zehn Schulen und neun Frankfurter Galerien ein Tandem. Die Ausstellungen öffnen am Freitag.

Eine Mutter und ihre Töchter sitzen traut beieinander, keine der drei hat ein Gesicht. Der Offenbacher Schüler Leaf Jensen hat dieses Ölgemälde, das den Blick auf sich zieht, mit erstaunlichem Talent gemalt. „Meine Familie ist mein Sehnsuchtsort“, sagt der 18-Jährige. Er hat seine Mutter und Tante als Kinder gemeinsam mit seiner Großmutter porträtiert. Wer sein Bild sehen will, sollte an diesem Wochenende die Galerie Leuenroth in der Fahrgasse 15 besuchen. Sie ist eine von neun Frankfurter Galerien, die sich an dem Kooperationsprojekt „Schule trifft Galerie trifft Schule“ beteiligen. Schüler:innen von zehn Schulen aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet stellen von Freitag bis Sonntag ihre Arbeiten aus.

Schüler:innen der elften bis 13. Klasse der Offenbacher Rudolf-Koch-Schule stehen oder sitzen in kleinen Gruppen in der Galerie Leuenroth auf dem Boden und diskutieren, wie und in welcher Anordnung sie ihre Kunstwerke hängen wollen. Im Gewusel dabei sind die Galeristin Kirsten Leuenroth, die Kunstlehrerin Aylin Ucar und der Kunstlehrer Konstantin Lorenz. Die Pädagogin und der Pädagoge sind vor gut zwei Wochen mit ihren Schüler:innen aus Paris zurückgekommen, wo die Jugendlichen im Rahmen des Erasmus-Programms eine Schulklasse besuchten und als Urban Sketcher in der französischen Hauptstadt unterwegs waren, um dort Szenen und Impressionen einzufangen. Davor hatten sich alle, ausgehend von dem französischen Maler Paul Gaugin, dessen Sehnsuchtsort Tahiti war, im Unterricht mit dem Thema „Heimat, Sehnsucht, Sehnsuchtsorte“ beschäftigt. „Heimat ist in Offenbach ein wichtiges Thema, da viele hier mehr als eine Heimat haben“, sagt Aylin Ucar. Eine Auswahl der Arbeiten, die in Offenbach und in Paris entstanden, sind nun für drei Tage in der Galerie Leuenroth zu sehen.

Reinhard Wanzke vom BDK Hessen Fachverband für Kunstpädagogik hatte vor Jahren die Idee, Schulen und Galerien Tandems bilden zu lassen. Das Ziel von „Schule trifft Galerie trifft Schule“, ein gemeinsames Projekt des Fachverbands und des Büros Kulturelle Bildung im hessischen Kultusministerium, ist es, Schüler:innen mit dem Berufsbild einer Galeristin beziehungsweise eines Galeristen vertraut zu machen und gleichzeitig Schulkunst in den professionellen öffentlichen Raum zu holen.

Inzwischen geht das Kooperationsprojekt, das nach Angaben des Fachverbands und des Büros Kulturelle Bildung bundesweit ein einzigartiges Format ist, in Frankfurt in die vierte Runde. Arbeiten von Schüler:innen waren in hiesigen Galerien schon 2016, 2019 und 2021 zu sehen. Neu in diesem Jahr ist, dass sich erstmals mit Kassel eine weitere Stadt an „Schule trifft Galerie trifft Schule“ beteiligt. Dort haben sechs Schulen und sechs Galerien Tandems gebildet. Sie stellen zeitgleich mit den Frankfurtern aus.

Karla Remic (18), in der zwölften Klasse und Schülerin von Aylin Ucar, zeigt in der Galerie Leuenroth unter dem Titel „Versuch und Irrtum“ eine Installation mit Fotografien von ihren Sehnsuchtsorten. Ein Bild vom Garten ihrer Familie ist darunter. „Das ist ein Bild von der Haltestelle, von der aus ich zum ersten Mal zu einem Konzert gefahren bin, und hier ist ein Bild, das ich auch ausgewählt habe, weil Gänseblümchen, meine Lieblingsblumen, darauf zu sehen sind“, sagt sie und tippt auf weitere Fotos.

Ausstellungen Unter dem Titel „Schule trifft Galerie trifft Schule“ stellen Schüler:innen aus Schulen in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, in neun Frankfurter Galerien ihre Arbeiten aus. Folgende Galerien und Schulen beteiligten sich an dem Kooperationsprojekt: Galerie Berghout , Eschersheimer Landstraße 84 / Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg. Frankfurter Westend Galerie , Arndtstraße 12 / Liebigschule, Frankfurt Kai Middendorf Galerie , Niddastraße 84 / Goethe-Gymnasium, Frankfurt. Bernhard Knaus Fine Art , Niddastraße 84 / Schillerschule, Frankfurt. Galerie Anita Beckers , Braubachstraße 9 / Carl-von-Weinberg-Schule, Frankfurt. Galerie Greulich , Fahrgasse 22 / Marienschule Offenbach. Galerie Leuenroth , Fahrgasse 15 / Rudolf-Koch-Schule Offenbach. Galerie Siedlarek , Fahrgasse 20 / Friedrich-Ebert-Schule, Frankfurt. Lachenmann Art , Hinter der Schönen Aussicht 9, / Albert Schweitzer Schule und Gymnasium Riedberg, Frankfurt. Die Vernissage beginnt in den Galerien zeitgleich am Freitag um 18 Uhr. Öffnungszeiten: Am Samstag sind die Ausstellungen in den Galerien von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, mit Ausnahme von Frankfurt Westend Galerie und Bernhard Knaus Galerie, von 14 bis 18 Uhr. Die Frankfurt Westend Galerie und die Berndhard Knaus Galerie haben am Sonntag geschlossen. lad

Björk Kanja hat gerade an der Rudolf-Koch-Schule ihr Abitur gemacht. Sie hat unter der Anleitung ihrer Kunstlehrerin Charlotte Gauthier in der 13. Klasse, ihrer Abschlussklasse, zarte, poetisch wirkende Radierungen angefertigt. Sie zeigen Gläser. In einem ihrer Bilder hat sie auf einem Gefäß mit einer Nähmaschine Linien mit rotem Faden gesetzt, um das Sprudeln von Wasser nachzubilden, wenn es von einem Glas in das andere gegossen wird. „Trinkwasser schmeckt an jedem Ort anders, weil es eine andere Zusammensetzung hat. So wie es in Offenbach schmeckt, ist Trinkwasser für mich auch Heimat“, sagt die 18-Jährige. In einer Galerie ausstellen zu können, ist für sie eine Erfahrung, die ihr für ihren weiteren Werdegang helfen könne. Björk Kanja beginnt bald ein Praktikum in einer Urban Design Agentur. Von Herbst an studiert sie in Münster Design.

Auch Sophie Azzalini denkt darüber nach, nach dem Abitur Kunst und Pädagogik zu studieren oder eine Lehre in einem künstlerischen Bereich, etwa als Goldschmiedin, zu machen. Die Collage der 19-Jährigen, die die zwölfte Klasse besucht, hat es als Bild in die Broschüre geschafft, in der alle Ausstellungen in Frankfurt und Kassel aufgeführt sind. Ausrisse aus Schriftstücken in unterschiedlichen Sprachen sollen an die Multikulturalität Offenbachs erinnern. „Und der Main ist das, was alle verbindet“, sagt sie und zeigt in ihrem Bild auf einen von Bäumen gesäumten, von ihr blau colorierten Fluss.

„Es sind spannende Themen und Arbeiten dabei“, kommentiert Galeristin Leuenroth die Kunstwerke der Schüler:innen. Während in den Jahren zuvor die Tandems von Galerie und Schule per Los bestimmt wurden, hatte sie sich für dieses Mal die erneute Zusammenarbeit mit der Rudolf-Koch-Schule und speziell mit Aylin Ucar und Konstantin Lorenz wegen deren Professionalität und der Qualität der Schülerarbeiten gewünscht.

„Die Ausstellung in den Galerien geben dem Schulfach Kunst eine Wertigkeit und machen es auch außerhalb der Schule sichtbar“, sagt Aylin Ucar. Ihr Kollege Konstantin Lorenz pflichtet ihr bei. „Es erhöht den Wert von dem, was die Schüler:innen schaffen und vermittelt ihnen, dass es dafür einen Markt und eine Wertschätzung gibt“, sagt er.

Die Kunstwerke der Schüler:innen können übrigens, wie in Galerien üblich, erstanden werden. Die Jugendlichen erhalten den gesamten Kaufpreis. „Wir nehmen natürlich keine Provisionen“, sagt Kirsten Leuenroth.

Einen Tag brauchten Lehrer:innen und Schüler:innen, um die Ausstellung zu hängen. © christoph boeckheler*