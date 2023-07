Frankfurt: Ausgezeichnete Baukultur im Park

Von: Christoph Manus

Die Ruhrorter Weft am Frankfurter © Monika Müller

Die Stadt Frankfurt erhält einen Preis für die Gestaltung des Rennbahnparks und der Grünfläche Ruhrorter Werft am Main. Umweltdezernentin Heilig sieht sie in einer Vorreiterrolle.

Für die Gestaltung des Rennbahnparks auf dem Areal der früheren Pferderennbahn und der Grünanlage Ruhrorter Werft am Mainufer werden die Stadt Frankfurt sowie die Büros Bierbaum-Aichele-Landschaftsarchitektenen und BHM-Planungsgesellschaft am Donnerstag auf der Landesgartenschau in Fulda mit dem hessischen Landespreis Kultur für Freiräume in Stadt- und Ortszentren ausgezeichnet. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Die beiden Projekte erhalten gemeinsam mit der Landschaftstreppe in Darmstadt, dem Park am Blaubach in Geisenheim und dem Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt einen ersten Preis.

Dass gleich zwei Frankfurter Projekte unter den Preisträgern sind, hebe die Vorreiterrolle der Stadt in qualitätsvoller Landschaftsarchitektur hervor, sagt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Bei beiden Parks handele es sich um besonders attraktive öffentliche Räume, die eine eng bebaute Stadt wie Frankfurt gerade angesichts des Klimawandels dringend brauche.

Der Mainuferabschnitt Ruhrorter Werft zeugt von seiner früheren Hafen- und Industriegeschichte. Dort stehen etwa noch zwei Kräne und ein restaurierter Güterwaggon der Hafenbahn. Als einen Höhepunkt des Areals sieht die Stadt die Staudenbepflanzung, die sich über mehr als 1100 Quadratmeter Fläche erstreckt. Sie wird mit Brauchwasser aus dem Main bewässert.

Mit der Gestaltung des Rennbahnparks hat die Stadt das frühere Rennbahn- und Golf-Gelände geöffnet. Die Anlage erfülle nun eine wichtige Funktion für die Stadtteile Niederrad und Sachsenhausen, verbinde Ökologie und Freizeitnutzung und wirke als zentrales Bindeglied im Grüngürtel zwischen Main und Stadtwald. cm