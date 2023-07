Frankfurt: Ausflugstipps für den schmalen Geldbeutel

Von: Steven Micksch

Hier lässt es sich an heißen Sommertagen gut aushalten: im Licht- und Luftbad Niederrad. © Renate Hoyer

Kein Urlaub in Sicht? Auch in Frankfurt gibt es für Familien viele Orte zu entdecken.

Die Ferien nahen und viele Familien stellen sich die Frage, was man in Frankfurt unternehmen kann, wenn man nicht in Urlaub fährt. Catrin Häusser betreibt die Internetplattform „Frankfurt mit Kids“ und weiß um die Schwierigkeit, ein passendes Ausflugsziel zu finden. Sie hat drei Tipps für Orte in der Stadt, die nichts kosten.

Für alle, die Tiere mögen, empfiehlt sie einen Besuch im Kobelt-Zoo im Frankfurter Stadtteil Schwanheim. Der Zoo ist nur samstags (14–19 Uhr) und sonntags (10–19 Uhr) geöffnet. „Die Wege sind nicht so lang wie im großen Frankfurter Zoo oder Kronberger Opelzoo und die Kosten sind auf eine Spende beschränkt“, weiß die zweifache Mutter. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Bäume gibt es auch Schatten, was den Aufenthalt angenehmer macht. Zu sehen sind Esel, Affen, Ponys, Nasenbären, Kängurus und Papageien. Der Zoo wird vom Verein Gesellschaft Prof. Dr. Wilhelm Kobelt betrieben. Mit einer Spende kann man die Versorgung der Tiere unterstützen. Der Zoo liegt in der Schwanheimer Bahnstraße 5.

Wer lieber nach Niederrad möchte, dem legt Häusser das dortige Licht- und Luftbad (LiLu) nahe. Über die öffentliche Grünanlage am Niederräder Ufer 10 sagt die Frankfurterin: „Ob allein oder gemeinsam, es ist ein idyllisches Örtchen, bei dem du viel mit deinen Kindern spielen kannst.“ Auch hier nennt Häusser als großen Vorteil die vielen schattigen Plätzchen.

Auf dem Spielplatz gibt es einen schattigen Sandkasten, Balken zum Balancieren, Nestschaukel und Wippe. Vor Ort gibt es auch eine Dusche samt Schlauch, die die Kinder häufig nutzen, um sich gegenseitig abzuspritzen oder Matsch zu kreieren. Wer Essen und Getränke nicht selbst mitbringen möchte, kann sich im LiLu-Ponton-Café versorgen.

Kids-App Catrin Häusser hat mit einer Crowdfunding-Kampagne auch Geld für eine App gesammelt. Das Spendenziel wurde mit 16 269 Euro durch 195 Unterstützer:innen sogar übertroffen. Aktuell läuft der Feinschliff. Im Herbst 2023 plant die Frankfurterin die Veröffentlichung. Die App soll für Android und iOS verfügbar sein. mic

Der dritte Tipp führt schließlich nach Höchst. Hier hat Häusser eine kleine Tour mit ihren beiden Kindern gemacht. Startpunkt war der Höchster Hafen. „Niemals hätte ich gedacht, dass Höchst so hübsch und idyllisch ist.“ Entlang der Uferpromenade ging es zum Spielplatz unterhalb des Alten Schlosses. Kleines Manko: Je nach Tageszeit könne es dort ziemlich heiß werden. Auf dem Platz gibt es Schaukeln, Rutsche und Drehscheibe.

Auch der Burggraben, Bergfried und Schlosshof laden zum Bestaunen ein. „Sobald du im Burggraben ankommst, fühlst du dich, als wärst du in der Vergangenheit angekommen.“ Schließlich führt der Weg am Main weiter zur Anlegestelle der Mainfähre. Ganz in deren Nähe findet sich der Burg-Spielplatz. Das Klettergerüst ist einer Burg nachempfunden, zudem gibt es einen Sandkasten, Netzschaukel, Rutsche und Wippe.

Für alle, die dann noch Kraft haben, führt der Weg weiter zur Wörthspitze mit ihren weitläufigen Wiesen. „Ein schöner Platz, um zu picknicken oder den ganzen Tag zu verbringen“, resümiert Häusser.

Alle Tipps und andere kostenfreie Ausflugziele sind online unter www.frankfurt-mit-kids.de zu finden. In einem Premiumbereich gibt es Zugriff auf alle der mehr als 200 Aktivitäten.