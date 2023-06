Frankfurt: Auch Dinos sind beim J.P.-Morgan-Lauf unterwegs

Von: Thomas Stillbauer

Die Finanzierungspraxis der Bank rief bereits Extinction Rebellion auf den Plan. © peter-juelich.com

Das „Koalakollektiv“ plant eine Protestaktion mit lebensgroßen Tyrannosaurus-Rex-Kostümen und einem Banner gegen den „Klimakiller Nr. 1“.

Nicht nur Menschen, auch andere Zweibeiner nehmen diesmal am Firmenlauf der Bank J.P. Morgan teil: Zwölf Exemplare der einst gefürchteten Art Tyrannosaurus Rex mischen sich unter die Zehntausenden Läuferinnen und Läufer. In den Dinosaurierkostümen stecken Aktivist:innen der Frankfurter Gruppe „Koalakollektiv“, die für Klimagerechtigkeit und einen sozial-ökologischen Wandel kämpft.

Ihr Protest am Mittwoch richtet sich dagegen, dass J.P. Morgan klimaschädliche fossile Energieträger finanziere. Die Dinosaurier sollten „die Rückwärtsgewandtheit der Bank“ symbolisieren und zugleich darauf aufmerksam machen, dass die menschengemachte Umweltzerstörung das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten zur Folge habe. Mehr als eine Million Arten seien vom Aussterben bedroht, Lebensgrundlagen der Menschen gefährdet.

Banner an der Brücke

An der Fußgängerbrücke über die Eschersheimer Landstraße (in Höhe Hausnummer 126) will das Koalakollektiv um 19 Uhr ein Banner anbringen. Darauf werde J.P. Morgan als „Climate Killer No. 1“ bezeichnet. Die Bank habe seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 mehr Geld als jede andere Bank an die fossile Industrie gegeben. Mehr als 400 Milliarden Dollar seien laut der Studie „Banking on Climate Chaos“ von 2016 bis 2022 seitens J.P. Morgan an klimaschädliche Kohle-, Öl- und Gasunternehmen geflossen.

„J.P. Morgan ist der Klimakiller Nr. 1 unter den Banken“, sagt Kerstin Kreß, Sprecherin des Koalakollektivs. „Durch den Firmenlauf für einen guten Zweck will sich die Bank ein positives Image verschaffen. Aber wir lassen uns nicht blenden!“ Gleichzeitig pumpe J.P. Morgan „Milliarden in die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und macht uns damit alle zu Verlierern“. Die Gruppe fordere den sofortigen Stopp der Finanzierung von Kohle, Öl und Gas.

Die Bank J.P. Morgan Chase & Co., gegründet im Jahr 2000 aus der Fusion der Chase Manhattan Bank und J.P. Morgan und Co., gilt als die größte Bank der USA und laut Bilanzsumme als fünftgrößte der Welt – hinter vier chinesischen Banken. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank lag 2022 laut Marktreport des US-Finanzdienstleisters S&P Global auf Platz 22. In Europa hat J.P. Morgan SE mit Sitz in Frankfurt im vorigen Jahr an Größe gewonnen, indem sie die Banken in Deutschland, Irland und Luxemburg zusammenlegte unter dem Dach einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE). Etwa 4000 Mitarbeiter:innen arbeiten in den 14 europäischen Niederlassungen, etwa 700 von ihnen in Frankfurt.

J.P. Morgan nahm auf FR-Anfrage am Dienstag zu den Vorwürfen Stellung. „Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wichtiges Anliegen, das wir vollumfänglich unterstützen“, heißt es in dem Statement. „Wir unterstützen den Übergang zu sauberer und nachhaltiger Energieversorgung sowie in eine CO2-arme Wirtschaft. Allein in den vergangenen zwei Jahren haben wir dafür 175 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Noch gelingt es nicht, die notwendige Energiesicherheit ausschließlich mit sauberen Energieträgern zu gewährleisten. Wir arbeiten aktiv mit unseren Kunden an deren Transitionsplänen und werden bis 2030 eine Billion US-Dollar für grüne Initiativen zur Verfügung gestellt haben.“ Die Sprecherin bekräftigte auf Nachfrage, es handele sich tatsächlich um eine Billion Dollar.

Im Vorfeld des Firmenlaufs hatte das Koalakollektiv eine Petition gegen „die dreckigste Bank der Welt“ (Petitionstext) gestartet und Briefe an Hunderte teilnehmende Unternehmen geschickt. Rückmeldungen habe es auf die Briefe nicht gegeben, sagt Kreß.

„Druck ausüben“

Die Petition solle Läuferinnen und Läufern eine Stimme geben, um sich für einen sauberen Lauf einzusetzen, erklärt die Sprecherin. „Ein Weiter-so führt zu immer mehr Hitzewellen und Luftverschmutzung, die unsere Gesundheit gefährden und selbst Veranstaltungen wie diese zukünftig unmöglich machen könnten.“ Alle Teilnehmenden sollten Druck auf die Entscheidungsgremien bei J.P. Morgan ausüben.

Am Lauf selbst äußert die Klimaschutzgruppe übrigens keine Kritik. Faktoren wie beispielsweise die Anreise der Teilnehmer:innen zum Ereignis, Verpflegung und Merchandiseartikel seien für „eher marginale Emissionen“ verantwortlich, verglichen mit den Geschäften der veranstaltenden Bank. „Wir wollen niemandem den Spaß verderben“, sagt Kreß, „die Leute sollen gern teilnehmen, aber wir sehen den Lauf als Feigenblatt für J.P. Morgan – bei einem anderen Ausrichter wäre die Veranstaltung in Ordnung.“