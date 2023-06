Frankfurt: Auch die vorletzte Generation klebt illegal

Von: Thomas Stillbauer

Erlaubt: auf der Straße liegen (hier: Fridays-Demo 2020). Nicht erlaubt: auf der Straße kleben. © christoph boeckheler*

2600 Euro Geldstrafe für eine 56-Jährige, die den Verkehr auf dem Ratsweg blockieren half. Die Aktionen der „Letzten Generation“ sieht sie als letzte Chance.

Es ist nicht ganz die „Letzte Generation“, eher die vorletzte, die am Donnerstag vor Gericht steht. Die Angeklagte Friederike B. findet treffende Worte: „Meine Generation hat’s verbockt. Es ist doch gemein, wenn die jungen Leute deshalb auf die Straße müssen, damit sich was ändert.“ Also ist die 1966 geborene Friederike B. auf die Straße gegangen.

Es geht ums Klima, auch an diesem Tag im Amtsgericht. Die Stimmung ist höflich bis gelöst, ein Zuschauer fragt, ob es erlaubt sei, aus Solidarität orangefarbene Westen zu tragen. Ist erlaubt.

Ähnlich höflich, zumindest zwischen Demonstrierenden und der Polizei, dürfte es auch am 20. April 2022 zugegangen sein, wenn man den Berichten folgt. Da klebten sich am Bornheimer Hang Aktivist:innen auf den Ratsweg, was im Berufsverkehr um kurz nach halb neun für ordentlich Rückstau bis zur Abfahrt der A 661 sorgte.

Aktionswochen

Um die Zeit habe die „Letzte Generation“ wochenlang fast täglich irgendwo auf Frankfurts Straßen geklebt, erinnert sich ein junger Polizist als Zeuge. Die sechs Personen an jenem Tag hätten nach Ansprache und Lösungsmitteleinsatz gegen den Klebstoff friedlich die Fahrbahn verlassen.

Sie selbst habe nicht geklebt, jemand müsse für die Rettungsgasse aufstehen können, sagt Friederike B., für die Aktion eigens aus Heidelberg nach Frankfurt gereist und hernach bis abends im Polizeigewahrsam. Sie sei fassungslos, weil die Regierung zu wenig gegen die Klimakrise tue, sagt sie. In Arbeitskreisen und Lokalpolitik kämpfe sie, aber mit legalen Mitteln erfolglos.

„Hunger, Tote, alles wird in Kauf genommen für ein Weiter-so“, sagt die gutsituierte Mutter dreier erwachsener Kinder. Versagen wirft sie Politik und Medien vor. Ein Engagement bei der „Letzten Generation“ sei ihr daher am ehesten zielführend erschienen. „Ich kann Sie nur auffordern: Denken Sie an Ihre Kinder!“, lädt sie Richter und Staatsanwalt ein. „Machen Sie mit!“

Die lassen sich jedoch nicht locken. 2600 Euro Geldstrafe wegen Nötigung fordert der Staatsanwalt, der in den Aktionen der „Letzten Generation“ einen „Bärendienst“ für den Klimaschutz sieht. Dem Antrag folgt der Richter. Er müsse nüchtern nach Gesetz entscheiden, sagt er, ob sich nun Nazis gegen Zuwanderung auf die Straße klebten, Katholiken gegen Abtreibung oder Klimaschützer gegen den Weltuntergang – auch wenn er durchscheinen lässt, dass er für Letzteres noch am ehesten Verständnis hat: „Ich darf nicht sortieren.“

Schlusswort der Angeklagten: „40 Tagessätze, weil ich Autofahrer 20 Minuten am Weiterfahren gehindert habe, die sowieso dauernd im Stau stehen“.