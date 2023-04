Frankfurt: Arten schützen – und die Menschheit

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Katrin Böhning-Gaese. © Rolf Oeser

Buchvorstellung bei Senckenberg mit Katrin Böhning-Gaese und Friederike Bauer.

Zu einer Buchpremiere lädt das Senckenberg-Museum ein: Katrin Böhning-Gaese und Friederike Bauer stellen ihr Werk „Vom Verschwinden der Arten – Der Kampf um die Zukunft der Menschheit“ am 9. Mai vor. Wer will, kann nach Voranmeldung zusätzlich an einer Museumsführung teilnehmen.

Katrin Böhning-Gaese ist Leiterin des „Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums“, Professorin an der Goethe-Uni und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung. Sie erhielt 2021 den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für ihre Forschung zur Bedeutung der biologischen Vielfalt im System Erde–Mensch. In ihrem Sachbuch beleuchtet sie gemeinsam mit der Journalistin und Buchautorin Friederike Bauer die dramatische Biodiversitätskrise, den Verlust vieler Tier- und Pflanzenarten und die Bedrohung auch für die Lebensgrundlage der Menschen.

Bei der Lesung stellen die Autorinnen ihr Werk vor und laden zur anschließenden Diskussion ein. Tickets sind online unter https://sgn.one/buchpremiere erhältlich. Davor gibt es eine thematisch passende Führung durch das Museum. Anmeldung dazu: museumfrankfurt.senckenberg.de

Buchvorstellung „Vom Verschwinden der Arten, Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), Senckenberg-Naturmuseum Frankfurt, Dinosauriersaal, Senckenberganlage 25. Einstündige Themenführung nach Voranmeldung um 17.30 Uhr, Treffpunkt dafür ist der Tyrannosaurus rex im Sauriersaal. ill