Antisemitischer Angriff an jüdischer Gedenkstätte: Stadt Frankfurt stellt Strafanzeige

Von: Erik Scharf

Nach einem Vorfall an der Gedenkstätte an der Großmarkthalle in Frankfurt ermittelt der Staatsschutz. © Stadt Frankfurt

An der Gedenkstätte für deportierte Jüdinnen und Juden in Frankfurt ist es zu einem folgenschweren Vorfall gekommen. Der Staatsschutz ermittelt.

Frankfurt – Erschütternder Vorfall in der Nähe der jüdischen Gedenkstätte an der Großmarkthalle in Frankfurt: Dort soll es zu einem antisemitischen Übergriff gekommen sein. Das berichten sowohl die Stadt Frankfurt als auch die Polizei am Donnerstagabend.

Demnach soll eine Reisegruppe das jüdische Denkmal am Philipp-Holzmann-Weg an der Europäischen Zentralbank besichtigt haben, als sich fünf Jugendliche der Gruppe aus Richtung des Main kommend näherten. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Frau etwas abseits der Gruppe gestanden.

Antisemitischer Angriff in Frankfurt: Flaschenwurf verfehlt Frau nur knapp

Dann eskalierte die Situation. Die Jugendlichen „traten dabei eine gefüllte PET-Flasche vor sich her, woraufhin die Besucherin fragte, was das solle. Daraufhin nahm einer der Jugendlichen die Flasche auf und warf sie senkrecht nach oben in die Luft“, heißt es in dem Bericht der Polizei Frankfurt. Die Flasche sei in „unmittelbarer Nähe“ der Frau aus den USA auf dem Boden aufgeschlagen und habe den Kopf der Frau nur knapp verfehlt. Der Jugendliche soll während des Flaschenwurfs die Worte „Allahu akbar“ geschrien haben.

Gedenkstätte Die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle, die mittlerweile auch Teil der neuen Europäischen Zentralbank ist, erinnert an die Deportation von Juden aus Frankfurt während der Zeit des Nationalsozialismus.

Die Frau aus den USA habe sich bedroht gefühlt und um Hilfe geschrien. Andere Menschen aus der Reisegruppe seien ihr daraufhin zu Hilfe geeilt. Ein Mitarbeiter der Stadt Frankfurt habe den Jugendlichen nach einem kurzen Gespräch dazu bewegt, bei der Frau um Entschuldigung zu bitten, berichtet die Polizei.

„Wir sind zutiefst entsetzt. Dies war kein blöder Jugendstreich“

Die Besuchergruppe war laut Angaben der Stadt Frankfurt im Rahmen des städtischen Besucherprogramms für Kinder und Enkelkinder von in Frankfurt geborener Jüdinnen und Juden und solchen, die politischer oder religiöser Verfolgung ausgesetzt waren, zu Besuch an der Erinnerungsstätte.

Oberbürgermeister Mike Josef reagierte in einer Mitteilung der Stadt mit großem Entsetzen vom Angriff auf die internationale Besuchergruppe: „Das ist völlig inakzeptabel, deshalb hat die Stadt auch Strafanzeige gestellt. Ich verurteile diesen antisemitischen Angriff, dagegen werden und müssen wir ganz klar vorgehen.“

„Wir sind zutiefst entsetzt. Dies war kein blöder Jugendstreich, sondern Hass gegen als Juden erkennbare Besucher unserer Stadt. Ein Teil der Täter hat sich wohl bereits unmittelbar nach dem Angriff entschuldigt, aber damit können wir den Vorfall nicht einfach zu den Akten legen. Wir bieten diesen Jugendlichen das Gespräch an, damit sie die Reichweite ihres Handelns verstehen“, sagte Marc Grünbaum, Vorstand der Jüdischen Gemeinde.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (esa)

