Frankfurt: Anstehen für Harry Styles

Von: Kathrin Rosendorff

Warten auf Harry Styles. Tim ist extra aus der Schweiz angereist. © Rosendorff

Zwei Nächte tritt Harry Styles im Frankfurter Waldstadion auf. Die Fans warten seit dem Morgengrauen auf die Popikone. Denn sie lieben Harry und wollen ihm so nah wie möglich sein.

Um 21 Uhr soll „Harry“ auf der Bühne des Frankfurter Waldstadions stehen an diesem Mittwochabend. Aber die Harries, so der liebevolle Begriff für die Fans des britischen Popstars und Schauspielers Harry Styles, stehen mittags schon längst in der Schlange. In den passenden „Love on Tour“-Outfits ihres 29 Jahre alten Idols, der eben nicht nur von seinen Fans als Modeikone gefeiert wird, der die Perlenkette für den Mann salonfähig gemacht hat. Genauso wie Federboas in allen Farben, pinkfarbene Cowboyhüte, rosa Herzchen-Sonnenbrille oder auch aufgemalte oder aufgenähte Wassermelonen (wegen seines Songs „Watermelon Sugar“) – und auch viel Glitzer auf den Klamotten und im Gesicht tragen die Harries: Männer und Frauen.

Nicht nur aus Frankfurt, sondern bis aus Norwegen, der Schweiz und Frankreich sind Fans angereist. Die Sonne scheint am Mittag. In einer Pfütze liegen ein paar abgefallene Reste von den Federboas. Luisa (23) aus Niedersachsen sagt: „Ich war schon um 4.30 Uhr hier, denn ab 6 Uhr wurden die Bändchen von den Security-Leuten mit den Nummern für die Front Row verteilt. Es hat am Morgen stark geregnet. Da bin ich klitschnass geworden. Aber als Harry-Fan ist man einiges gewohnt.“ Sie lacht. Sie ist die Nummer 240.

Hat man einmal das Bändchen, kann man sich zumindest zwischendrin am Auto umziehen gehen und dann zurückkommen. Es ist Tag 1 von zwei Konzertnächten mit Styles in Frankfurt, der nun seit drei Jahren auf Tour ist. Am 22. Juli wird er, dann in Italien, sein vorerst letztes Konzert geben.

„Die Pause hat er sich verdient, aber ich werde ihn vermissen“, sagt Sofia (17) aus Mühlheim. Sie trägt ein rotes Glitzerkleid und hat um den Hals ein Foto von Harry Styles’ Gesicht, da noch mit langen Haaren, in ein Jesus-Bild „gephotoshoppt“. Sie sagt: „Harry ist meine Religion. Er bringt mir bei, was die Kirche nicht schafft, sich selbst zu akzeptieren und so zu lieben, wie man ist., Und eben auch andere so zu respektieren wie sie sind.“

Sofia hat für beide Nächte in Frankfurt Tickets. „Heute bin ich im Innenraum, aber für morgen habe ich „Front of Stage“-Tickets, dafür war ich schon am Montag um 9 Uhr hier. Anders als in München darf man vor dem Waldstadion nicht übernachten. Aber es gibt eben so eine interne Fan-Nummerierung. Ich bin Nummer 39. Aber ich muss morgen früh um 4 Uhr wieder hier sein, damit ich auch meine Nummer behalte.“ Sie zeigt auf ihr blaues Bändchen mit der Nummer darauf.

Filippa (18) aus Norwegen hat die Nummer 494 für diesen Abend: „Das ist nicht so schlecht, ich war ja auch spät dran für Harry-Fan-Verhältnisse, gestern Abend um 21 Uhr.“ Es ist ihr neuntes Harry-Konzert in diesem Jahr. Den Songtitel „Fine Line“ hat sie sich auf den Unterarm tätowieren lassen.

Warum aber all der Ansteh-Stress für Harry Styles? Warum gleich so viel Konzerte? Immer wieder fällt die Bemerkung, seine Konzerte seien einfach jedes Mal ein großer Spaß, man könne tanzen, Party machen, Styles sei ein großartiger Entertainer, die Harries untereinander seien eine offene, liebevolle Gemeinschaft. alle würden einander mögen. Es sei ein „Safe Space“.

Am Verkaufsstand vor dem Waldstadion gibt es auch einen lila Kosmetikbeutel, auf dem steht: „Treat people with kindness.“ Celine (25) aus Kassel hat sich in stundenlanger Arbeit Styles’ Initialen HS mit Glitzersteinen auf die hinteren Hosentaschen ihrer Latzhose geklebt. „Ich mag an Harry, dass er so viel Liebe versprüht.“ Und ja, okay, ein „Hottie“ sei Harry natürlich auch. Margot (17) aus Straßburg sagt: „Ich liebe Harry Styles, er ist der einzige Mann, der mich in meinem Leben nicht enttäuscht hat.“ Und, nein, daten will sie ihn nicht. „Ich wünschte, er wäre mein bester Freund, weil ich mich bei ihm aufgehoben fühle.“

Eine andere Frau sagt: „Blickkontakt wäre schon toll. Oder ein Daumen nach oben von Harry.“ Einige der Fans begleiten Styles, seitdem er Mitglied der Boyband „One Direction“ war. „Ich liebe Harry, seit ich drei Jahre alt bin“, sagt eine junge Frau.

Er gebe einem das Gefühl, „Zu Hause zu sein“, passend dazu heißt auch sein aktuelles Album „Harry’s House.“ „Ein Harry Styles Konzert zu besuchen, das ist wie eine Gruppentherapie mit mehrenen Tausend Leuten“, sagt Annika (19) aus Aschaffenburg. Styles ist bekannt für seine liebevolle, lustige Interaktion mit Fans bei Konzerten. Wenn sie Harry eine Frage stellen könnte, was würde sie ihn fragen? „Ich würde ihn um eine Buchempfehlung bitten. Ich habe für die Schule ein 15-seitiges Essay darüber geschrieben, welche Bücher er gelesen hat, die seinen Schreibstil für seine Liedtexte geprägt haben.“

Tim (18) aus der Schweiz trägt ein neongrünes Outfit mit passender Federboa. Für Donnerstag hat er ein Ticket für „Johnny’s Place“, das sind die Plätze, die sehr nah an Styles sind. Blickkontakt ermöglichen. „Ich habe da 170 Euro gezahlt, jetzt verkaufen andere die Tickets für 300 Euro und mehr, weil es so wenige davon gibt.“

Laura (17) sagt: „Bei Harry hat man immer eine gute Zeit, egal wo man steht.“