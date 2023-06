Frankfurt: Ambulante Anlaufstelle für junge Gewaltopfer

Von: Gregor Haschnik

Das erste „Childhood-Haus“ in Hessen soll im November öffnen.

Rund 700 junge Gewaltopfer behandelt die Kinderschutzambulanz des Universitätsklinikums Frankfurt pro Jahr. Sie wurden vernachlässigt, misshandelt, sexuell missbraucht. Das ist „eine wahnsinnige Belastung“ für die Betroffenen, sagt der Leiter der Ambulanz, Matthias Kieslich. Später komme eine weitere enorme Belastung hinzu: Wenn die Kinder und Jugendlichen immer wieder über die Gewalt sprechen sollen, gegenüber ihnen fremden Leuten etwa aus der Justiz und Jugendhilfe. Das kann sie retraumatisieren.

Dies zu verhindern, sei ein wesentliches Ziel des ersten „Childhood-Hauses“ in Hessen, das im November dieses Jahres im zweiten Stock von Haus 18 des Uniklinikums seine Arbeit aufnehmen soll. Am Dienstag hat Kieslich, der die Einrichtung leiten wird, die Pläne mit weiteren Beteiligten vorgestellt. Verschiedene Disziplinen – Medizin, Psychologie, Sozialpädagogik, Polizei, Justiz, Jugendamt – werden dort unter einem Dach zusammenarbeiten. Auch Beratungsstellen, Schulen oder Kitas sollen eingebunden werden. Sozialminister Kai Klose (Grüne) sprach von einem Schutzraum: Zum einen sollen Betroffene hier optimal dabei unterstützt werden, die Taten zu verarbeiten und sich gesund zu entwickeln. Zum anderen werden die Fälle rechtsstaatlich aufgearbeitet, und zwar so sensibel wie möglich.

Das geschehe beispielsweise dadurch, dass die Zahl der Untersuchungen und Befragungen auf ein Minimum reduziert werde. So könnten Opfer, aber auch Zeug:innen in einer vertraulichen Atmosphäre ihre Aussage machen, ohne den Täter:innen zu begegnen, und die Vertreter:innen der Behörden sich mittels Videotechnik ein Bild machen. Sie nehmen in einem Nebenraum Platz oder schalten sich digital hinzu.

Das Childhood-Haus umfasst unter anderem Zimmer für medizinische Untersuchungen, psychologische Betreuung, Verwaltung, Aufenthalts- und Rückzugsräume sowie Bereiche für Justiz und Jugendhilfe.

Die Einrichtungen In Deutschland gibt es bisher acht Childhood-Häuser, unter anderem in Leipzig, Heidelberg, Berlin und Düsseldorf. Das Konzept baut auf den Ideen des skandinavischen „Barnahus“ („Kinderhaus“) auf, einer auf die Bedürfnisse junger Gewaltopfer abgestimmten Anlaufstelle. Kinderschutz und Wahrheitsfindung könnten Hand in Hand gehen, lautet ein Prinzip. Betroffene können die Einrichtung selbst aufsuchen. Oder zum Beispiel mit Hilfe der Polizei. Die World Childhood Foundation , die 1999 von Königin Silvia von Schweden gegründet wurde, setzt sich für den Aufbau solcher Häuser ein und hat Schwesterstiftungen etwa in Deutschland und den USA. Nach Angaben der Landesregierung gab es 2019 beim Besuch der Königin erste Gespräche über die Gründung eines Childhood-Hauses in Hessen. gha

Alles werde kind- und jugendgerecht eingerichtet; das Personal sei im Umgang mit den Traumatisierten geschult. Die Perspektive der Betroffenen stehe stets im Mittelpunkt, erklärte Kieslichs Kollege Marco Baz Bartels, der das Projekt verantwortet. Weitere zentrale Bestandteile seien Forschung sowie Aus- und Fortbildung, um die Prävention zu verbessern. Das Haus solle als „Kompetenzzentrum“ dienen, das aktuelle Entwicklungen erfasse und neue Standards für die Praxis entwickle.

Das Land Hessen finanziert den Aufbau des Childhood-Hauses nach eigenen Angaben mit 1,4 Millionen Euro und will es dauerhaft fördern. Das Geld fließt vor allem in die Sanierung und den Umbau der früheren Kinderklinik in Haus 18. Das Gros der Mitarbeitenden, darunter immer zwei Ärzt:innen, stellt die Kinderschutzambulanz, die bald in der Einrichtung untergebracht sein wird. Ob zusätzliche Kräfte eingestellt werden, stehe noch nicht fest. Bei Bedarf wäre dies laut Sozialministerium möglich.

Zudem beteiligt sich die World Childhood Foundation Deutschland in einer nicht genannten Höhe an den Kosten. Sie setzt sich bundesweit für die Verbreitung des Konzepts ein. Geschäftsführerin Astrid Helling-Bakki sagte, es komme darauf an, „das Wohl des Kindes ins Zentrum zu setzen“. Nach Fällen von Gewalt gegen Kinder arbeiteten die relevanten Systeme „oft nebeneinander“. In der neuen ambulanten Anlaufstelle würden sie zusammengeführt. Das sei aufwendig, aber essentiell.

Nach Einschätzung von Matthias Kieslich und Marco Baz Bartels ist der Hilfebedarf weiterhin hoch: Die Zahl der Gewaltopfer, um die sich die Kinderschutzambulanz kümmert, sei seit Jahren konstant. Bei den meisten Fällen handele es sich nach wie vor um körperliche Misshandlungen. Gleichzeitig stellen die beiden Experten fest, dass die Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch steigt.