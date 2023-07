Frankfurt am Mainufer: Religion trifft Demokratie

Von: George Grodensky

Halbmond und Christbaum liegen manchmal gar nicht so weit auseinander. © Michael Schick

Interreligiöse Initiative „Unter einem Zelt“ lädt die Stadtgesellschaft zu Talk, Musik und Sport in ein Zelt mit Bühne und Outdoorcafé

Ein Zelt aufzustellen für interreligiösen Dialog in der Stadt, das klingt erst einmal gut. Die Tücke liegt im Detail. Wer soll da diskutieren? Die Spitzen der Religionsgemeinschaften? Oder die Basis? Aber wie bekommt man all die Religionen Frankfurts in eine einziges Zelt hinein?

Nun, die interreligiöse Initiative „Unter einem Zelt“ hat dafür ein recht überzeugendes Konzept gefunden. Sie stellt etwas Zeltähnliches auf, das allerdings kein geschlossener Raum ist. Weder physisch noch ideell. Vom 12. bis 16. Juli bespielt sie ein ganzes Areal am nördlichen Mainufer, nahe dem Eisernen Steg. Von wegen Zelt: Da gibt es eine Bühne samt Backstagebereich, ein Outdoorcafé, Sportmöglichkeiten, Liegestühle. „Je angenehmer die Atmosphäre, desto besser lässt sich reden“, sagt Susanna Faust Kallenberg, evangelische Pfarrerin für interreligiösen Dialog.

Neu ist das nicht, seit 2018 stellt die Gruppe jedes Jahr so ein Zelt mit Programm auf. Bislang war man in Bockenheim an der Warte zu finden. Diesmal ist der Platz größer und zieht mehr Publikum an. „Rund um die Uhr sind da Menschen unterwegs“, sagt Faust Kallenberg. Fast bekomme sie Angst vor der eigenen Courage. „Aber das ist eigentlich genau, was wir wollen: Mit Menschen ins Gespräch kommen, die womöglich anderer Meinung sind.“

Die Basis soll sprechen

Die Klammer, die das Zeltlager zusammenhalten soll, ist die Beziehung von Religion zu Demokratie, was ja nicht immer ohne Spannungen gewesen sei. Was thematisch aber auch gut zu 175 Jahren Paulskirche passe, die Feier, die der Wiege der Deutschen Demokratie gedenkt, der ersten Nationalversammlung 1848.

Entsprechend sollen vor allem die Menschen an der Basis der Religionsgemeinschaften miteinander ins Gespräch kommen. „Das Zelt steht symbolisch für die ganze Stadt als Tagungsort, es soll kein geschlossener Raum sein, wie etwa eine Kirche oder eine Moschee“, sagt Ertugrul Sahin, Mitgründer der Initiative und Islamforscher. Offener Raum besingt offenes Publikum. Das solle sich nicht auf diese oder jene Glaubensgemeinschaft beschränken. „Unterm Zelt sollen sich alle Menschen der Stadtgesellschaft versammeln dürfen.“ Zudem lockt man mit einer Vielfalt der Formate: Talkrunden, Konzerte, Sport. „Religion und Demokratie sollten auch für junge Menschen attraktiv sein“, wünscht sich Andreas Goetze vom Zentrum Oekumene.

Programm-Auszug Politik und Religion im Gespräch, mit Thorsten Lieb (FDP), Turgut Yüksel (SPD), Elisabeth Kula (Linke), Mirjam Schmidt (Grüne) Kaweh Nemati (CDU), Daniel Neumann (Jüd. Gemeinden Hessen), Achim Knecht (ev. Stadtdekan Frankfurt), Said Ceric (Bosniakisches Kulturzentrum), Nura Froemel (Rat der Religionen), Mittwoch, 12. Juli, 18.15 Uhr. Religion und Medien , Lunchgespräch mit Medienschaffenden wie FR-Chefredakteur Thomas Kaspar, FAZ-Mitherausgeber Carsten Knop, Kolya Maryam Hübsch von der Ahmadiyya Gemeinde. Donnerstag, 13. Juli, 12 Uhr. Viel mehr Programm im Netz unter: www.unter-einem-zelt.de

Vertrauensbrücken bauen

Darum sei das Zelt auch nachts eine Anlaufstelle, um Musik zu hören oder zu diskutieren. Das Motto: „Wir bewachen unsere Demokratie mit Spielen, Filmen, Musik“. Deswegen ist das komplette Programm auch im hybriden Format, also vor Ort aber auch im Internet zu verfolgen. „Da kann man unverbindlich mal hereinschauen.“

„Ich bin stolz auf meine Stadt“, skizziert Petra Kunik von der Jüdischen Gemeinde, das Zusammenleben der Menschen in Frankfurt. Die kämen aus so vielen Nationen und gingen trotzdem weitgehend friedlich miteinander um. Allerdings habe der Angriff auf eine jüdische Gruppe am Donnerstag an der Großmarkthalle „eine Kerbe in ihr Grundvertrauen geschlagen“. Umso mehr sei sie auf das Zusammentreffen der unterschiedlichen Gruppen am Zelt am Mainufer gespannt, das „hoffentlich neue Vertrauensbrücken bauen“ werde.

„Frieden geschieht nicht einfach so“, sagt auch Nicole Lauterwald vom Netzwerk Beyond. „Man muss sich um ihn bemühen.“ Dafür seien Begegnungsorte wichtig, an denen sich die Menschen gegenseitig inspirieren könnten. Beyond organisiert die Auftaktfeier am Mainufer, am Mittwoch, 12. Juli, ab 17 Uhr.

Zum Abschluss des Zeltlagers veranstaltet der Rat der Religionen einen „Tag der Religionen“. Der war bislang eine Einzelveranstaltung im Frankfurter Römer. Ratsvorsitzende Nura Frömel freut sich aber, Teil eines größeren Miteinanders zu sein. „Das ist wichtig, um den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren“, findet sie. Das aktuelle Weltgeschehen zeige das deutlich.

Begleitend veröffentlicht die Initiative eine Plakatkampagne zum Thema Demokratie. „Wir erobern den öffentlichen Raum zurück“, sagt Faust Kallenberg. „Was die Rechten können, können wir schon lange.“