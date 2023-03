Frankfurt: Als Kennedy aus der Paulskirche winkte

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Wilfried Jahn und die Paulskirche, Kamera läuft! © Christoph Boeckheler

Dreharbeiten für den Jubiläumsfilm zum 175. Jahrestag der Nationalversammlung. Thomas Claus trifft Menschen, die mit der Paulskirche aufregende Begegnungen verbinden.

Sechzig Jahre sind ein langer Zeitraum. Da ändert sich vieles. Vor sechzig Jahren, konkret am 25. Juni 1963, muss ein Mülleimer da gestanden haben, „meiner Meinung nach genau hier“, sagt Wilfried Jahn, auf der Berliner Straße, Hausnummer 42a. Er ist Fachmann für diesen Mülleimer. Er stand da drauf. Auf der anderen Straßenseite stand John F. Kennedy. Winkte den Frankfurtern. Die winkten zurück.

Es war die Paulskirche, die der US-Präsident damals besuchte, eine Tafel erinnert bis heute daran. Weil die Kirche in diesem Jahr Jubiläum hat, beziehungsweise die berühmte Versammlung von 1848, dreht Thomas Claus im Auftrag der Stadt einen Film mit Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und ihren Paulskirchenerlebnissen. Den Kontakt zu ihnen ermöglichte unter anderem ein Aufruf in der Frankfurter Rundschau, und darauf meldete sich unter anderen: Wilfried Jahn.

Der 70-jährige Frankfurter weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. „Wir hatten schulfrei, weil Kennedy kam, und ich habe meine Mutter gequält, dass wir herkommen, wir hatten ja noch kein Fernsehen“, erzählt er, umlagert von Kameras und Mikrofonhaltern. Nicht nur Thomas Claus’ Team dreht, auch RTL ist am Mittwoch dabei. Die Leute auf der Berliner Straße schauen interessiert zu.

„Aber wir waren spät dran“, sagt Jahn, „es war brechend voll, die Balkone, sogar die Dächer. Das würde heute gar nicht mehr zugelassen.“ Mutter und Sohn erfuhren, dass Kennedy wohl später aus der Seitentür der Paulskirche herauswinken würde. Also arbeiteten sie sich vor zur Berliner Straße und zu dem Mülleimer, der den jungen Wilfried hoch hinauswachsen ließ. Ob er Kennedy noch sehen würde?

Filmemacher Claus hat – wie schon für seinen so berührenden wie informativen Film zum Wiederaufbau des Goetheturms – viel recherchiert und Spannendes herausgefunden. Die Germania etwa, die vor der Orgel im Plenarsaal hing, ist seit langem im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Da fährt das Filmteam am Dienstag hin.

Albert Schweitzers Hand

Zuvor hat Claus schon Michel Friedman zur Bedeutung der Kirche befragt, das Stadtarchiv durchforstet, mit dem 90-jährigen Rudolf Hilpert gesprochen, der als Lehrling beim Wiederaufbau half. Er hat von Gabriele Evans, geborene Klar, erfahren, dass sie Albert Schweitzer die Hand gab, als er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1951 in der Paulskirche erhielt – und dass sie davon so begeistert war, dass sie Schweitzers Wirken weiter verfolgte. Viele FR-Leserinnen und -Leser meldeten sich mit ihren Erinnerungen. Hinzu kommen die historischen Recherchen etwa über Oberbürgermeister Walter Kolb, der sich für den Wiederaufbau der Paulskirche einsetzte, auch wenn es Kritik daran gab, weil es nach dem Krieg arg an Wohnraum mangelte. „Ihm ging es um den geistigen Kern des Wiederaufbaus, der vorausgehen musste“, sagt Claus, „und ein Symbol dafür war die Paulskirche“.

Friedenspreisträgerin Aleida Assmann, 2018 hier ausgezeichnet, kommt eigens aus Konstanz fürs Interview mit Thomas Claus. So weit musste Wilfried Jahn nicht anreisen. Er hatte übrigens Glück an jenem 25. Juni 1963, Kennedy winkte, Jahn erlebte seinen ersten großen Paulskirchen-Moment – und den zweiten am Mittwoch vor den Kameras.

Der Film hat am 15. Mai Premiere und wird danach an mehreren Terminen für die Bevölkerung zu sehen sein.