Frankfurt: Alles für den Speierling

Von: Thomas Stillbauer

Guter Start für den Speierling. Von links: die Damen vom Grünflächenamt, Monika Peukert, die das Bäumchen herangezogen hat, und Willi Loose von der Naturschutzgruppe Seckbach. © Monika Müller

Ein junger Baum im Huthpark soll Hoffnung machen und um Spenden werben. Er ist ein Nachkomme des „Dicken“.

Die beiden sind schon aus der Entfernung zu sehen. „Da kommen sie!“, ruft Willi Loose im Huthpark. Kurz darauf sind sie da: Monika Peukert und – auf dem Handwagen – der Speierling. „Das ist er“, sagt sie, „fünf Jahre alt, ein Sämling vom ältesten Speierling Frankfurts.“ Der soll heute einen Platz auf der Wiese finden. Einen Baum setzen, ein Zeichen setzen: für die Streuobstwiesen, für die Umwelt.

Etwa zwei Meter hoch ist der Speierling in den fünf Jahren schon gewachsen: ein Geschenk der Naturschutzgruppe und der Bürgervereinigung Seckbach, für die Loose, Peukert und einige weitere Naturbegeisterte zur feierlichen Pflanzung erschienen sind. Die Leute vom Grünflächenamt graben ein Loch im nordöstlichen Teil des Parks, dort wo die Stadt vor zwei Jahren schon Apfel- und Birnbäume gepflanzt hat. Da passt der Speierling gut dazu – aber es hat eine spezielle Bewandtnis mit ihm, wie Monika Peukert sagt.

In Seckbach gibt es nur noch 21, in ganz Frankfurt 350 dieser einst besonders für den Apfelwein so geschätzten Bäume. Die Zahl der alten, über 100-jährigen Speierlinge ist auf 47 geschrumpft; drei dieser Veteranen seien allein 2022 „umgegangen“, bedauert Peukert. Dabei sei der Speierling ein Zukunftsbaum, einer, der der Klimakrise durchaus Paroli bieten könne.

Die stets baumfreundlichen FR-Leserinnen und -Leser wissen das längst; sie halfen 2017, den „Dicken“ zu retten, indem sie für Stabilisierungsarbeiten spendeten und den Frankfurter Rekordspeierling (1,22 Meter Durchmesser) am Lohrberghang vor dem Kollaps bewahrten.

Von derlei Problemen ist der Spross im Huthpark hoffentlich mindestens zwei Jahrhunderte entfernt. Drei Damen vom Grünflächenamt versenken seine Wurzeln fachgerecht im Boden und binden das Bäumchen an Holzpfählen fest, damit es nicht der erste Windstoß umreißt. Später kommt ein Verbissschutz dran, denn: „Hase und Reh mögen den Speierling gern“, warnt Anton Schwarzkopf, Gärtnermeister vom Amt. In den nächsten Jahren erhält der dürre Nachkomme des „Dicken“ ordentlich Wasser und Pflege, damit er was wird – und nicht spurlos verschwindet wie ein 1985 gepflanzter Verwandter im Lohrpark. Damit es den anderen Speierlingen auch gutgeht, regt die Seckbacher Gemeinschaft an, die alten Bäume zu Naturdenkmalen zu erklären und ruft zu Spenden für Schutz und Pflege der alten Speierlinge in Frankfurt auf: IBAN DE85 5005 0201 0000 8364 00, Stichwort Speierlingsbaum.