Frankfurt: Alle aufs Rad

Von: Thomas Stillbauer

FahrRad!-Tag im Gruengürtel, hier eine frühere Tour. © Renate Hoyer

Ein Aktionstag und viele Touren laden für Sonntag in den Grüngürtel ein. Unterwegs gibt es etwas zu erleben.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, eine Bürgerinnen- und Bürger-Radtour, ein Parcours und Mitmach-Stopps im Grüngürtel: All das verbindet der „FahrRad!-Aktionstag“ am Sonntag, 15. Mai. Er gehört zum Bildungsprogramm „Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter Grüngürtel“ der Dezernate für Bildung und Umwelt und wird unterstützt von der Entsorgungsdienstleisterin FES.

Schon zum 16. Mal bitten sie aufs Rad, um das Land um die Kernstadt neu zu er-fahren, mit Freunden und Familie, einzeln oder in Grüppchen, mit oder ohne Elektro-Schub: „Ganz Frankfurt radelt rund um die Stadt!“

Verbindendes Element sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die man unterwegs kennenlernen kann. Start ist zwischen 10 und 17 Uhr an einer von 15 Stationen, für alle individuell im eigenen Tempo und so weit, wie sie wollen – gern auch die ganzen 65 bis 70 Kilometer rundherum.

Wer an einer gemeinsamen Tour teilnehmen möchte, hat vier Wahlmöglichkeiten: 1. Sportlich, Start (8 Uhr) und Ziel Gerbermühle, 180 Minuten 2. Mittelschwer, aber lang mit dem ADFC die ganze Runde, Start am Alten Flugplatz (10 Uhr). 3. Ebenfalls mittelschwer, die halbe Runde mit dem ADFC, von der Gerbermühle nach Praunheim, Start am Römerberg (11 Uhr). 4. Bürger-Radtour mit Stadtverordneten (verschiedene Längen und Startpunkte: 14 Uhr Alter Flugplatz, etwa 15.30 Uhr Rödelheim, 17 Uhr Fähre Höchst).

Unterwegs warten Stationen mit Geschicklichkeitswettbewerb, sportlichen Herausforderungen oder Verkehrs-Quiz. Wer mag, kann Vögel am Riedweiher beobachten, Wassertropfen untersuchen, Umweltdetektiv werden oder am Heiligenstock Drahteselchen basteln. Gelegenheit zum Entspannen gibt es auch – zum 30. Geburtstag des Grüngürtels wird auch Musik gemacht. Infos unter www.umweltlernen-frankfurt.de/Fahrrad