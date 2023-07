Frankfurt: Adorno-Gymnasium muss auf Neubau warten

Von: Sandra Busch

Teilen

Seit 2019 hat das Adorno-Gymnasium sein Domizil an der Miquelallee. © Renate Hoyer

Der vor sechs Jahren angekündigte Grundstückstausch im Westend ist noch nicht abgeschlossen. Derweil wird es an der Schule immer enger.

Die Schulgemeinde des Adorno-Gymnasiums ist beunruhigt. Die Schule ist seit 2019 in einem Übergangsquartier an der Miquelallee untergebracht und soll einen Neubau erhalten. Doch es seien „noch immer keine konkreten Schritte unternommen worden, um den Neubau zu realisieren“, schreibt der Schulelternbeirat in einem offenen Brief an Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). „Es ist bereits jetzt absehbar, dass wir in unserem Gebäude zeitnah mit unseren räumlichen Kapazitäten an die Grenzen stoßen.“

Das 2015 gegründete Gymnasium hat inzwischen knapp 1300 Schülerinnen und Schüler. „Unser Gebäude ist entsprechend der Brandschutzverordnung lediglich für 1430 Schülerinnen und Schüler ausgelegt. Diese Schülerzahl werden wir demnächst überschreiten“, so der Schulelternbeirat. Im kommenden Schuljahr würden es fast 1500 sein. Räume der Oberstufe und der Schülervertretung müssten aufgegeben werden, Mensa und Schulhof seien bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze. Auch sei die Raumakustik in den Holzmodulen schlecht und führe „zu einem erhöhten Lärmpegel und einer damit einhergehenden erheblichen Stressbelastung für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer“.

Als die Schule 2019 in das Provisorium am Uni-Campus zog, versprach die Bildungsdezernentin noch einen Neubau fürs Jahr 2024. Nur wenige Meter vom jetzigen Standort entfernt soll der Massivbau auf einem Grundstück zwischen Hansaallee, Miquelallee und Eschersheimer Landstraße entstehen: eigentlich ein Areal des Landes Hessen, aber ein Grundstückstausch sollte es möglich machen. So verkündete es der damalige Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) gemeinsam mit dem damaligen Baudezernenten Jan Schneider (CDU) vor mehr als sechs Jahren.

Die Stadt bekommt demnach das Grundstück für den Bau des Adorno-Gymnasiums, im Gegenzug kann das Land von der Stadt das Grundstück im Nordwesten des Universitätscampus übernehmen, auf dem sich derzeit Adorno-Gymnasium und Holzhausenschule im Übergangsquartier befinden. Auf dem Areal soll nach Wegzug der Schulen die Unibibliothek entstehen.

Vor mehr als zwei Jahren verkündeten Land und Stadt schließlich, dass der Tauschvertrag stehe. Weber rechnete damals damit, dass der Neubau fürs Adorno-Gymnasium „in sieben bis acht Jahren fertiggestellt ist“. Doch begonnen wurde bis heute nicht. Die Stadt sei vorbereitet, sagt Weber. Es habe einen Architektenwettbewerb gegeben, auch Ausschreibungen seien vorbereitet worden. „Aber der Vertrag liegt seit zwei Jahren beim Land, und es tut sich nichts.“ Noch ist der Vertrag also nicht unterschrieben, das Grundstück nicht im Eigentum der Stadt.

Im Wissenschaftsministerium ist man über die Aussage der Dezernentin „verwundert“, so Volker Schmidt, Sprecher von Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). Denn Teil des vereinbarten Tauschs sei auf Wunsch der Stadt auch die Option, das Areal der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) in der Eschersheimer Landstraße erwerben zu können – „nachdem diese wie geplant in einen Neubau auf dem Kulturcampus Bockenheim umgezogen ist.“ Stadt und Land befänden sich zum Kulturcampus in konstruktiven Gesprächen. „Da allerdings derzeit nicht absehbar ist, wann die HfMDK umziehen kann, ist eine vertragliche Anpassung zum Grundstückstausch erforderlich“, sagt Schmidt. Das Land sei auch hierzu mit der Stadt im Gespräch.

Während diese Gespräche geführt werden, kommt das Adorno-Gymnasium allerdings an die Kapazitätsgrenze. „Dafür müssen wir noch eine Lösung finden“, sagt Weber.