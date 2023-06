Frankfurt: Abriss des Zeitungsviertels im Gallus beginnt

Von: Christoph Manus

So sollen die Gebäude des Neubauareals Hellerhöfe an der Mainzer Landstraße in Frankfurt einmal aussehen. © PE Hellerhöfe / Schmidtploecker

Ein neues Quartier mit gut 500 Wohnungen und einem Bürohochhaus entsteht im Frankfurter Gallus. Dafür werden nun frühere Zeitungs- und Wohngebäude abgerissen.

Im früheren Zeitungsviertel im Frankfurter Gallus haben die Abrissarbeiten begonnen. Wie der Kölner Projektentwickler Bauwens am Montag mitteilte, wird der Abriss der Gebäude im Areal zwischen Mainzer Landstraße und Frankenallee, Günderrodestraße und Gutenbergstraße, in denen etwa die „FAZ“, die „FNP“ und die Frankfurter Rundschau ihren Sitz hatten, voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres dauern.

Bauwens will das Areal nach Plänen des Frankfurter Architekturbüros Schmidt Plöcker in einem Joint Venture mit der „FAZ“ und dem Family-Office Daniel Hopp durch das Neubauviertel „Hellerhöfe“ ersetzen. In achtgeschossigen Gebäuden sollen 506 Mietwohnungen Platz finden. Bei 30 Prozent der Wohnfläche soll es sich um geförderten Wohnraum handeln.

Hellerhöfe in Frankfurt: Hochhaus mit 16 Geschossen soll entstehen

An der Mainzer Landstraße wird nach Plänen des Joint Ventures ein 16-geschossiges Bürohochhaus in Holzhybrid-Bauweise entstehen. In den Erdgeschossen der Neubauten soll es einen Nahversorger und weitere Gewerbeflächen geben. Zwei Kitas entstehen. Die Innenhöfe werden begrünt. Zwei bis zu zweigeschossige Tiefgaragen mit insgesamt 355 Stellplätzen für Autos sind geplant, von denen ein Viertel mit E-Ladestationen ausgestattet werden. Auch 2000 Fahrradstellplätze sind vorgesehen.

Im Westen des Areals will die Stadt Frankfurt eine Grundschule bauen. Dafür werden frühere Wohnhäuser abgerissen, darunter das Haus Günderrodestraße 5, das eine Gruppe im Dezember besetzt hatte. Die „FAZ“, der die Immobilie gehört, hatte dessen Nutzung als Hausprojekt mit Verweis auf den beginnenden Abriss nicht länger dulden wollen. Die etwa 40 zuvor wohnungs- oder obdachlosen Menschen, die dort zuletzt lebten, können nun zunächst städtische Gebäude im Stadtteil Höchst nutzen.