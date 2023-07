Frankfurt: Abriss der Druckerei Dondorf ist nicht vor 2024 möglich

Von: Georg Leppert

Die Universität muss erst formelle Anforderungen erfüllen. Derweil fordert eine Mehrheit im Stadtparlament den Erhalt des Gebäudes.

Auch wenn die Goethe-Universität die Druckerei Dondorf wie geplant im November an das Max-Planck-Institut übergibt, wird auf dem Gelände in Bockenheim noch monatelang gar nichts geschehen. Darauf hat der Frankfurter Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) am Donnerstagabend in der Sitzung der Stadtverordneten hingewiesen.

Bevor das Areal umgebaut werde, müssten formelle Anforderungen erfüllt sein, sagte Gwechenberger. Nötig sei eine Neuordnung der Fläche. Diese müsse auf dem Papier zu einem einzelnen Grundstück zusammengeführt werden. Erst dann könne ein Antrag auf Abriss und Neubau gestellt werden. Sollte die Universität als (Noch-)Eigentümerin der Fläche das Verfahren jetzt angehen, sei mit einem Abschluss in etwa einem Jahr zu rechnen. Zumindest so lange sei eine Zwischennutzung möglich.

Stadt Frankfurt bedauert fehlenden Denkmalschutz

Gwechenberger machte aber auch deutlich, dass er von den Plänen für Abriss und Neubau nichts hält. Die Druckerei sei das „letzte industriegeschichtliche Zeugnis in Bockenheim“. Gwechenberger bedauerte, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht, dennoch sei es erhaltenswert.

Eine Sanierung sei auch technisch möglich, betonte der Planungsdezernent: „Das ist nur eine Frage der Kosten.“ Für den Erhalt könne das Max-Planck-Institut Fördermittel beantragen – auch von der Stadt Frankfurt.

Neue Gespräche über Druckerei geplant

Die Kommune sei nicht Eigentümerin des Grundstücks und habe deshalb (anders als von der Universität in einer Pressemitteilung dargestellt) immer deutlich gemacht, dass sie an den Verhandlungen mit den Besetzer:innen nicht teilnehmen wollte. Dennoch will Gwechenberger jetzt noch einmal alle Beteiligten an einen Tisch bitten, um über die Zukunft des Gebäudes zu reden: das Max-Planck-Institut, das Land und die Goethe-Universität.

Der CDU-Stadtverordnete Albrecht Kochsiek verteidigte das Max-Planck-Institut. Bei der Einrichtung für empirische Ästhetik handele es sich um ein „weltweit einzigartiges Institut“, auf das Frankfurt stolz sein könne. Der schlechte Zustand spreche für Abriss und Neubau des Hauses.

Stadtverordnete plädieren gegen Abriss der Druckerei

Mit dieser Position stand die CDU am Donnerstagabend im Römer weitgehend alleine da. Elisa Grote (Volt) forderte das Max-Planck-Institut auf, eine Sanierung des Gebäudes noch einmal zu prüfen.

Julia Frank (Grüne) verwies darauf, dass die Kommunalpolitik lange davon ausgegangen sei, man könne das Gebäude erhalten: „Umso überraschter waren wir, dass doch der Abriss droht.“ In Zeiten der Klimakrise „braucht es eine Bauwende und Umbaukultur“. Sprich: Erhalt von Gebäuden wo möglich, kein vorschneller Abriss.

Jutta Ditfurth weist auf Geschichte der Druckerei hin

Daniela Mehler-Würzbach (Linke) forderte ein Moratorium für den Abriss und kritisierte die Uni für die Räumung. Besonders hart ging Simon Witsch mit der Hochschule ins Gericht. „Die Uni muss endlich aufhören, den Studierenden Freiräume zu entziehen“, sagte der SPD-Stadtverordnete. Bis das Max-Planck-Institut einziehe, müsse es eine Zwischennutzung für die Druckerei geben.

Jutta Ditfurth (Ökolinx) wies auf die Historie der Druckerei hin. Es gehe in Bockenheim um Industriegeschichte, Arbeitergeschichte und jüdische Geschichte. „Aber das ist typisch für Frankfurt“, sagte Ditfurth, „erst wird abgerissen, dann eine Gedenktafel aufgestellt.“

Im April erklärt das Max-Planck-Institut Besucherinnen und Besuchern noch, warum ein Abriss unumgänglich ist. Michael Schick © Michael Schick

Am 12. Juli eskaliert die Demo gegen die Räumung der ehemaligen Dondorf-Druckerei. Peter Jülich © Peter Jülich