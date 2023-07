Frankfurt 2035: „Das wird ein wunderbares Leben“

Von: Thomas Stillbauer

Von links: Rosemarie Heilig, Gudrun Schmidt, Lena, Juliane Ranck und Georg Leppert. © Christoph Boeckheler

Wie es mit dem Klimaschutz weitergehen soll: ein spannender Abend im Haus am Dom, der auch zeigt, woran es fehlt.

Wie Frankfurt im Jahr 2035 aussehen wird? Juliane Ranck vom Verein Gemüseheldinnen hat eine optimistische Vision. „Dann fahren keine Autos mehr in der Stadt“, sagt die Stadtfarmerin, „dafür gibt es aber wieder Pferde auf den Straßen, weil wir den Mist brauchen.“ Das Zusammensein spiele sich großfamilienartig ab, „alle werden sich wohlfühlen – das wird ein wunderbares Leben!“ Schon möglich, entgegnet Lena von den „Fridays for Future“. Es könne aber auch passieren, dass es unerträglich heiß werde, immer mehr Hitzetote gebe, weil Politik und Gesellschaft nicht schnell genug handeln. „Welche der beiden Visionen eintritt“, sagt Lena klug, „liegt in der Macht von uns allen.“ Applaus im Haus am Dom am Montagabend vom Publikum der Podiumsdiskussion „Klimaschutz in Frankfurt“ des Frankfurter Domkreises.

Eine spannende Diskussion, weil vier Frauen sie führen, die viel zu erzählen haben über Klimaschutz. Zu den beiden Visionärinnen gesellt sich Gudrun Schmidt von der Paul-Arnsberg-Platz-Initiative (Papi), die es mit Gleichgesinnten geschafft hat, eine Steinwüste im Ostend in einen lebenswerten Ort zu verwandeln, der am 8. August feierlich eröffnet wird. Und auch Rosemarie Heilig ist dabei, die Frankfurter Stadträtin von den Grünen, die sich schon ihr halbes Leben mit der Frage nach einer klimagerechten Zukunft beschäftigt, wie der Moderator des Abends einleitend sagt, der FR-Redakteur Georg Leppert.

„Wir müssen jetzt reparieren“, sagt Heilig. Leider habe die Politik zu langsam auf die Warnungen vor der Klimakatastrophe reagiert. „Und jetzt sitzen wir in der Falle.“ Der Wald, von Grund auf umbaubedürftig. „Wir werden unsere heimischen Baumarten verlieren. Das ist menschengemacht.“ Die Plätze, einst so baumlos geplant, dass Marktstände draufpassen. Aber: „Seit 2018 wissen alle, dass die Bäume nicht die Marktplätze stören – es gibt dort zu wenig Bäume.“ Einen Zauberspruch, der alles rückgängig macht, gebe es nicht.

Da gehört schon Arbeit dazu – so wie sie Gudrun Schmidt und die Leute von der Papi in den vergangenen Jahren geleistet haben. Workshops, sogar einen Volkshochschulkurs initiiert und am Ende zwei Drittel des Platzes begrünt, Wildblumen, Bäume, Trinkwasserbrunnen, „wir haben viel erreicht“. Aber sie sagt auch, dass es enorm aufwendig war. „Gut wäre ein Handbuch für Initiativen, wohin man sich bei der Stadt wenden muss. Das würde viel Zeit sparen“, regt sie an.

Weitere Vorschläge und deutlich mehr Kritik hat „Fridays“-Aktivistin Lena mitgebracht. „Die Stadt tut nichts dagegen, dass die Mainova ihr Heizkraftwerk von Kohle auf Gas umbauen will“, sagt sie. „Da ist der Klimaschutz noch nicht so ganz angekommen.“ Auch darüber hinaus gebe es „1000 Punkte, an denen es noch fehlt und an denen es nicht schnell genug geht“. Da gibt ihr Rosemarie Heilig sogar Recht: „Ja, wir sind viel zu langsam. Aber auch deshalb, weil wir die Menschen mitnehmen müssen.“

Wie das geht, führen die Gemüseheldinnen eindrucksvoll vor. Zu zweit gegründet, haben sie inzwischen gut 400 Aktive auf ihrer Seite – und so viele Anfragen, dass sie nicht annähernd hinterherkommen. Ihr Plan: die ganze Stadt zu einem Ort voller Gärten und Gemüse machen, einem Ort, den man nicht mehr verlassen muss, um Erholung zu finden. „Ein Strategieberater hat gesagt, wir bräuchten 23 Vollzeitstellen um zu tun, was wir tun“, sagt Ranck. Leppert: „Wie viele Stellen haben Sie?“ Ranck: „Zwei.“ Antrag auf mehr, möglichst mit Unterstützung der Stadt, läuft.

Es ist ein Abend der Mut macht. Und er zeigt, was für eine immense Kraft diese vier Frauen ausstrahlen. Als sich ein Mann aus dem Publikum als Fachmann vorstellt und fragt, ob ausgerechnet Deutschland etwa all den anderen Ländern mit ihren vielen Kraftwerken vorschreiben solle, wie Klimaschutz geht, erwischt ihn die volle Breitseite von der Bühne. Alle vier entzaubern ihn mit Argumenten, und wieder ist es „Fridays“-Sprecherin Lena, die den Applaus abholt. „Sie würden doch auch nicht sagen: Anderswo gibt es keine Menschenrechte, also brauchen wir auch keine mehr. Oder?“

Ein Abend mit Perspektiven also – und ein Abend der klaren Worte. „Ich brauche die Arschtritte von den ,Fridays for Future’“, sagt Klimadezernentin Heilig offen, „aber ich brauche auch Leute, die zu mir kommen und sagen, ich möchte mehr fürs Klima tun.“ Möglichst noch vor 2035.