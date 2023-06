Frankfurt: 15 Monate unschuldig in U-Haft

Vor dem Frankfurter Amtsgericht wird ein Fall verhandelt, der sich als Erfindung des vermeintlichen Opfers entpuppt. Ein 37-Jähriger saß deswegen rund 15 Monate in Untersuchungshaft. © Peter Jülich

Das vermeintliche Opfer einer Entführung hat sich seine abenteuerliche Geschichte nur ausgedacht. Das Frankfurter Amtsgericht spricht den Angeklagten frei. Er wird für die Haft entschädigt.

Es gibt Geschichten, die sind zu schön, um wahr zu sein. Die Anklage, die am Freitagmorgen vor dem Amtsgericht verlesen wird, gehört dazu, und sie geht so: Es war einmal vor langer Zeit, genauer am 17. Februar 2021, in einem weit entfernten Stadtteil, präziser in Höchst, da stoppte Abdul H. (Name geändert) in Begleitung eines Mitschurken das Auto, das sein Bekannter Mehmet F. (Name erst recht geändert) gemietet hatte. Mit vorgehaltener Waffe zwangen die beiden F., das Auto auf direktem Weg nach Amsterdam zu fahren. An einer Tankstelle auf der A3 kam es dann doch zum Fahrerwechsel, und F. verbrachte den Rest der Fahrt gefesselt auf dem Beifahrersitz.

In Amsterdam angekommen schleppten die beiden Bösewichte F. in das Kühlhaus eines Imbisses, fesselten ihn auf einen Stuhl, verprügelten ihn mit Holzlatten und traten ihn zuschanden. Das habe er jetzt davon, dass er ihm 100 000 Euro geklaut habe, erläuterte H. dem F. Dann zogen die zwei F. nackend aus, machten Fotos von ihm zwecks Blamierung im Internet, übergossen ihn mit Wasser und ließen ihn acht Stunden vor sich hin frieren, während sich die Schurken den Schönheiten der Grachtenmetropole widmeten. Bevor er ihn schließlich laufen ließ, riet H. dem F. dann noch dringend dazu, seine Schulden zu zahlen, sonst werde er dessen Vater töten. Oder ihn. Oder beide.

Nett ist das alles nicht, und der heute 37 Jahre alte H. saß wegen der Geschichte rund 15 Monate in Untersuchungshaft. Eine erste Verhandlung scheiterte Mitte vergangenen Jahres an der Covid-Erkrankung der Vorsitzenden Richterin.

Aber etwa zu dieser Zeit kamen die Ermittler auf die geniale Idee, sich einmal die GPS-Daten von F.s Mietauto sowie dessen Handydaten anzuschauen. Interessant: Zwar war F. laut GPS an jenem Tag nach Amsterdam gefahren, aber auf einer völlig anderen Route über Belgien. Beachtlich: Trotz gefesselter Hände fand er eine Möglichkeit, seinen Lieben belanglose Textnachrichten zu schicken. Sensationell: Während er im Kühlhaus mit dem Erfrierungstod kämpfte, verschickte er Aufnahmen Amsterdamer Sehenswürdigkeiten an Freunde und Verwandte.

Nun kommt es ja öfter vor, dass Touristen in Amsterdam das Gefühl haben, ihr Geist entkoppele sich vom Körper, und sich dann an die tollsten Sachen erinnern, die nie passiert sind. Aber nur sehr selten werden deren Geschichten dann das einzige Fundament für eine Anklage der Staatsanwaltschaft.

F., der im ersten Prozess noch als Nebenkläger auftreten wollte, hat angesichts dieser Entwicklung die Lust dazu verloren. Er erscheint am Freitag erst gar nicht. Vielleicht bereitet er sich auch schon auf einen Prozess vor, in dem der selbst von der Staatsanwaltschaft angeklagt wird, da weiß man ja nie.

Am Freitag jedenfalls wird H. nach kurzer Verhandlung freigesprochen. Die Prozesskosten zahlt der Staat, ebenso wie die Entschädigung für die U-Haft. Ein Riesenspaß. Und ein teurer.