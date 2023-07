FR Wettbewerb: Schülerinnen und Schüler aus Hessen bieten Lösungen in Krisenzeiten

Von: Michael Theil

Teilen

Allen Grund zur Freude: Die Sieger und Siegerinnen im Wettbewerb „Präsentieren & Gewinnen“ mit Jurymitgliedern und Organisatoren im Haus der Wirtschaft Hessen in Frankfurt. © Rolf Oeser

Zur Siegerehrung des FR-Wettbewerbs „Präsentieren & Gewinnen“ kamen die drei Gewinnerteams in Frankfurt zusammen. Themen sind Mobilität, Energiekrise und Fachkräftemangel.

Energiekrise, Mobilitätswende und Fachkräftemangel – angesichts dieser drängenden Probleme einen kühlen Kopf zu bewahren und konstruktive Lösungsvorschläge zu finden, ist alles andere als leicht. Dass sie diesen und zukünftigen Herausforderungen gewachsen sind, haben acht hessische Schüler:innen der Oberstufe bei der Finalrunde des Wettbewerbs „Präsentieren & Gewinnen“ unter Beweis gestellt.

Der Wettbewerb soll die wirtschaftliche Kompetenz der Schüler:innen „spielerisch und auf freiwilliger Basis stärken“, sagte Matthias Rust von der Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft Hessen. Gemeinsam mit Peter Hanack, Redakteur der Frankfurter Rundschau, moderierte er die Veranstaltung. Die Landesarbeitsgemeinschaft und die Frankfurter Rundschau richteten den Wettbewerb mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) bereits zum 16. Mal aus. Die Jury, bestehend aus Jürgen Harrer, Leiter der Unternehmenskommunikation der Fraport AG, Thomas Kaspar, FR-Chefredakteur, und Ulrike Krieger, Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG, wählte aus den Einreichungen die Gewinner:innen aus. Die Autor:innen von zehn besonders gelungenen Arbeiten konnten ihre Beiträge zuvor in einem Online-Pitch vorstellen. Die drei Siegerteams wurden nun zur Präsentation ihrer Arbeiten und der verdienten Auszeichnung in das Haus der Wirtschaft in Frankfurt eingeladen.

Es gehe darum, Themen in ihrer Komplexität zu begreifen und Lösungen zu finden, sagte Vladimir von Schnurbein, Geschäftsführer für Gesellschafts- und Bildungspolitik der VhU. Alle Teilnehmenden hätten an Erkenntnis gewonnen und seien somit Sieger:innen.

Unter Leitung ihrer Lehrerin Cordula Russe-Kalenberg beschäftigten sich Annika Delor und Radha Sapre vom Albert-Einstein-Gymnasium in Schwalbach mit den Folgen der Energiekrise für Frankfurts Industrie. FR-Chefredakteur Kaspar hob die „detailgenaue“ Quellenarbeit der Schülerinnen hervor. In Zeiten wachsender Skepsis gegenüber Medien sei die Fähigkeit, mit Quellen zu arbeiten, besonders wichtig.

Deutschland drohe eine Deindustrialisierung, erklärte Radha Sapre. Sie wolle aber den Blick auf die Chancen lenken. „Es ist wichtig, sich aktiv an die Verhältnisse anzupassen“, sagte sie. Möglichkeiten zur Einsparung von Energie müssten identifiziert werden und neue Technologien sollen die Effizienz steigern. Auch wenn es aktuell aufwendig erscheine, dürfe der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht hinausgezögert werden, erklärte sie.

„präsentieren & Gewinnen Wettbewerb: Beteiligen können sich alle Kurse im Fach Politik und Wirtschaft der gymnasialen Oberstufen in Hessen. Eine Einladung geht den Schulen wieder Anfang 2024 zu. Veranstalter: Eingeladen zu dem Wettbewerb hat die Frankfurter Rundschau gemeinsam mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und der Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft. Jury: Zur Jury gehören Ulrike Krieger, sie ist Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG, Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation und Media Relations bei der Fraport AG, sowie Thomas Kaspar, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Pitch: Besonders gelungene Arbeiten können von den einreichenden Teams in einem Pitch vorgestellt werden. Preise: Die drei siegreichen Teams erhalten die Gelegenheit, ihre Beiträge in einem öffentlichen Forum zu präsentieren, über das wir ausführlich berichten werden. Zudem gibt es als Preise I-Pads inklusive der Frankfurter Rundschau als E-Paper-Abonnement für jedes Mitglied der siegreichen Schüler:innenteams. Weitere Informationen zum Wettbewerb, zur Teilnahme und die Anmeldung gibt es unter fr.de/schuelerforen, wo auch die Beiträge vergangener Jahre zu finden sind, sowie auf schule-wirtschaft-hessen.de

Max Duckart, Louis Horstmann und Malik Ludwig vom Beruflichen Gymnasium Eschwege haben mit ihrem Lehrer Claus Wenzel nach Lösungen für den Fachkräftemangel gesucht. Die Qualität der Arbeit habe sie überzeugt, sagte Ulrike Krieger. Bei der Deutschen Bank sei auch sie mit dem Problem konfrontiert. „Das Thema könnte aktueller nicht sein“, so Krieger.

Wegen der niedrigen Geburtenrate und der steigenden Renteneintritte drohe sich das Problem weiter zu verschärfen, erklärten die Schüler. In ihrer Analyse legten sie den Fokus auf Nordhessen. Im Gesundheits- und Sozialwesen sei der Personalmangel besonders spürbar. Bessere Arbeitsbedingungen könnten helfen. Auch die Integration von Fachkräften aus dem Ausland sei wichtig. Wegen der praxisnahen Ausbildung müsse darüber hinaus ein Fokus auf die dualen Studiengänge gelegt werden.

Sorita Bayat, Laurens Raab und Laurin Fischer von der Dreieichschule in Langen beschäftigten sich mit ihrer Lehrerin Gesine Siebold mit dem Thema Mobilität. Deutschland erlebe einen regelrechten „Fahrradboom“, so die Schüler:innen. Um die Fahrzeiten zu verkürzen, den Verkehr zu entlasten und das Unfallrisiko zu minimieren, argumentierten sie für einen schnellen Ausbau der Radschnellwege im Rhein-Main-Gebiet.

Ihre Recherche habe gezeigt, dass die Mittel für die Umsetzung dieses Projekts vorhanden seien. Es scheitere stattdessen am politischen Willen und langwierigen Planungsprozessen. Mit den Worten „Weniger Reden, mehr machen“, schloss Laurin Fischer die Präsentation der Gruppe.

Gerade wegen der „Einfachheit ihres Fazits“ zeigte sich Juror Jürgen Harrer begeistert. Der Gruppe sei es gelungen, aus der komplizierten Faktenrecherche eine „klare politische Botschaft“ zu formulieren, erklärte er.

„Wir haben während der Recherche viel gelernt – auch offen zu sein und Experten anzusprechen.“, Schüler des Beruflichen Gymnasiums in Eschwege. © Rolf Oeser

„Orientierung zu geben, ist eine der stärksten Waffen gegen Unwissenheit.“ © Rolf Oeser