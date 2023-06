FR-Leseraktion: Frühstück bei den Göttern

Museum Liebieghaus

Von Andreas Hartmann schließen

Das Liebieghaus hat mittwochmorgens geschlossen – und doch zur Ausstellung „Maschinenraum der Götter“ ausnahmsweise seine Türen für 50 FR-Leserinnen und -Leser aufgemacht

Manchmal verwandeln sich auch wohlvertraute Orte wie der verwunschene Garten des Liebieghauses, eines der schönsten Frankfurter Museen, wenn man zu einer ungewöhnlichen Zeit dort ist. Morgens um 8.30 Uhr ist der sonnige Garten noch verschlossen, der Besuch in der aktuellen Sonderausstellung „Maschinenraum der Götter“ außerhalb der Öffnungszeiten also etwas ganz besonderes.

So leer und still kennt man den Hof des Liebieghauses sonst nur an grauen Wintertagen oder im Regen, und das ganze Museum einmal für sich alleine zu haben – wann gibt es das denn schon? 50 FR-Leserinnen und -Leser hatten eine Führung mit Frühstück im Museum gewonnen, das Interesse an der Verlosung war groß. Das darf man sicher auch als ein Kompliment an Ulrike Koch-Brinkmann und ihren Mann Vinzenz Brinkmann sehen, die diese faszinierende Ausstellung über vergessene hochmoderne antike Technik konzipiert haben und spektakuläre Leihgaben nach Frankfurt holen konnten. Damit setzen sie nach ihren Forschungen über „Bunte Götter“, also die einst bunt bemalten griechischen und römischen Statuen, erneut Akzente.

Wer nicht gewonnen hat, muss aber nicht allzu traurig sein: Die Ausstellung ist noch bis zum 10. September zu sehen, täglich außer montags. Karten kosten 12 Euro.