FR-Event: Autobahnausbau versus Mobilitätswende

Von: Florian Leclerc

Wie treibt Frankfurt die Mobilitätswende voran? Macht der Autobahnausbau zunichte, was der Radentscheid erreicht hat? Die Diskussion - live am Donnerstagabend.

Der Verkehr prägt Frankfurt. Die fünfgrößte Stadt in Deutschland hat bundesweit das meistbefahrene Autobahnkreuz, den größten Flughafen, und, gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, die meisten Pendlerinnen und Pendler.

Ein Ausbau der Autobahnen A66 und A661 ist geplant. Gleichzeitig nimmt die Mehrheit der Frankfurterinnen und Frankfurter den innerstädtischen Autoverkehr als Belastung wahr und fordert mehr Flächen für den Fuß- und Radverkehr, wie eine Umfrage gezeigt hat.

Wie treibt Frankfurt die Mobilitätswende voran? Macht der Autobahnausbau zunichte, was der Radentscheid erreicht hat? Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit uns.

Das FR-Stadtgespräch findet in Präsenz und digital statt am Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr, im Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt.

Auf dem Podium:

Katy Walther, grüne Landtagsabgeordnete in Hessen, Sprecherin für Straßenbau und Lärmschutz

Kristina Luxen, SPD-Stadtverordnete, Frankfurter Römer

Alexis Passadakis, Klimaschutzaktivist (Attac)

Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher, Goethe-Universität Frankfurt.

Moderation: Florian Leclerc, Redakteur der Frankfurter Rundschau.

Liveübertragung der Diskussuion

Sie können Sie Diskussion an dieser Stelle live verfolgen.