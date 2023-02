FR: Der Lotse geht von Bord

Von: Stefan Behr

Verabschiedung von FR-Redakteur Lutz Fischer (1. v. r.) nach 37 Jahren. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Lutz Fischer hört mit dem Rundschaumachen auf und fehlt schon jetzt.

Wenn Sie der Ansicht sind, dieser Lokalausgabe der Frankfurter Rundschau fehle irgendetwas, aber nicht genau wissen, was es ist, dann haben Sie ein feines Gespür. Die Frage ist aber nicht was, sondern wer fehlt. Die Antwort: Lutz Fischer.

Lutz Fischer war seit gefühlten hundert Jahren Blattmacher des FR-Lokalteils. Er selbst schwört aber Stein und Bein, dass er lediglich 37 Jahre und einen Monat bei der Rundschau verbracht hat. Außerdem verfliegt die Zeit ja, wenn man sich amüsiert, und an Amüsement hat es Lutz Fischer nach eigenen Angaben nie gemangelt: „Zehn Chefredakteure und eine Chefredakteurin habe ich erlebt! Fünf Umzüge, Besitzerwechsel und Layoutreformen mitgemacht“, erinnert er sich. „Eintracht Frankfurt hatte 26 Trainer, ist mehrmals ab- und wieder aufgestiegen und spielt jetzt in der Champions League.“ – Und auch „die FR ist wieder mitten im städtischen Leben, mit einem tollen Team, das jeden Tag eine sehr gute Zeitung macht“.

Ein Blattmacher ist für eine Zeitung übrigens das, was für die christliche Seefahrt ein Lotse ist. Er sorgt dafür, dass die Besatzung den richtigen Weg findet und der Kahn nicht absäuft.

Das ist ihm gelungen, auch wenn es manchmal ein bisserl eng war. Aber mit dem Fischer an Bord war man auch dann zuversichtlich, einen sicheren Hafen zu erreichen. Selbst in kritischen Situationen strahlte er am Machertisch eine Aura der gelassenen Zuversicht aus. Um ihn aus der Ruhe zu bringen, bedurfte es schon einer konzertierten Performance aus Faul- und Dummheit, aber selbst das hat nur sehr selten funktioniert.

Jetzt ist er weg, die Ruh’ ist hin, die Herzen sind schwer. Denn so viel steht mal fest: Eine Frankfurter Rundschau ohne den Kollegen ist zwar vorstellbar - aber lutzlos. skb/FR