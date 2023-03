Universität forscht zur Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Knapp 180000 Menschen gingen am Sonntag zur Wahl. © Renate Hoyer

An der Universität Hannover entsteht eine Studie zum Wahlverhalten beim Bürgerentscheid zu Peter Feldmann und bei der OB-Wahl. Die Wissenschaftler brauchen die Hilfe der Bevölkerung.

Die OB-Wahl wird zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Wie die Leibniz-Universität in Hannover am Mittwoch mitteilte, forscht ein Team des Lehrstuhls für Politische Soziologie am Institut für Politikwissenschaft über die Geschehnisse in Frankfurt in den vergangenen Monaten.

Normalerweise sei die Direktwahl eines Stadtoberhaupts nur von regionalem Interesse, heißt es in einer Erklärung des Instituts. Dies sei in Frankfurt jetzt anders gewesen.

Peter Feldmanns Abwahl als „Sonderfall“

Die Abwahl von Peter Feldmann als Oberbürgermeister habe die folgende Wahl „zu einem für die Wissenschaft spannenden Sonderfall gemacht“, teilt die Universität mit. Den Wissenschaftler:innen geht es in ihrer Arbeit vor allem um das Abstimmungsverhalten beim Bürgerentscheid über Peter Feldmann und das Wahlverhalten bei der OB-Wahl vier Monate später.

Um die Motive der Frankfurterinnen und Frankfurter zu ergründen, schreibt der Lehrstuhl nun 5000 Menschen in der Stadt an, die zufällig ausgewählt wurden. Sie sollen an einer Befragung im Internet teilnehmen.

Möglichst viele der Ausgewählten sollten mitmachen, damit ein „wirklich repräsentatives Bild von den Motiven und den Wünschen der Bevölkerung“ entsteht, bittet Studienleiter Markus Klein. Die Ergebnisse sollen in wissenschaftliche Publikationen einfließen, aber auch öffentlich gemacht werden.