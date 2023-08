Forscherin über Erinnerungskultur: „Über unser Schweigen zu sprechen, ist wichtig“

Von: Andreas Hartmann

Irit Dekel lehrt an der Indiana University. Sie forscht zu Erinnerungskultur. © Bloomington Indiana University

Die Forscherin Irit Dekel spricht im FR-Interview über Heldentum und die Bewahrung von Zeugenaussagen.

Im US-Bundestaat Indiana ist es früher Morgen, in Frankfurt Nachmittag. Irit Dekel sitzt in ihrem Büro in der University of Bloomington, sie spricht ausgezeichnet Deutsch. Wir unterhalten uns per Computer. Um sich die Fritz-Kittel-Ausstellung von Esther Dischereit anzusehen, die vor Frankfurt in Heringen gezeigt wurde, ist sie eigens in den Kreis Hersfeld-Rothenburg gereist. Die lange völlig unbekannte Geschichte von dem Bahnarbeiter, der eine jüdische Frau und ihre Tochter bei sich versteckte, hat sie sehr fasziniert.

Frau Dekel, Sie unterrichten Jüdische Studien und Germanistik. Einer Ihrer Schwerpunkte ist „Memory Studies“. Im Deutschen hat „Memory“ mehrere Bedeutungen, zum einen sich an etwas erinnern, zum anderen etwas oder jemandem gedenken. Wie würden Sie das selbst übersetzen?

Es hat sogar noch eine dritte Bedeutung. Es geht auch um kulturelle Beziehungen, also dass wir durch Erinnerung unsere Vergangenheit und die Gegenwart besser verstehen können und sollen.

Wenn man über das Erinnern forscht, dann forscht man doch auch über das Vergessen, oder?

Genau! Oder was und wie wir erinnern wollen, und über das Schweigen. Deshalb ist Esther Dischereits Ausstellung so interessant für mich und für die Menschen in Deutschland. Zumindest in Heringen ging es viel um das Schweigen beziehungsweise um die Frage, warum Fritz Kittel nicht erzählt hat, dass er Hella und Hannelore Zacharias gerettet hat. In Frankfurt wird das wahrscheinlich anders sein. Ich hoffe, dass es im Jüdischen Museum mehr um Hella Zacharias und ihre Tochter geht. Wie erlebten sie ihr Judentum vor dem Krieg, wie ihre Flucht und das Untertauchen? Das sind die entscheidenden Fragen und weniger, warum Fritz Kittel nicht erzählte, was er tat. Es ist auch wichtig, über unser Schweigen zu sprechen. Unsere Positionierung gegenüber dem Nicht-Erzählten soll uns interessieren.

Fritz Kittel hat eine jüdische Frau und ihre Tochter vor dem Tod gerettet, indem er sie als Ehefrau und Nichte versteckt hat. Warum verschweigt jemand so etwas? Ist er für Sie ein Held?

Für mich als Soziologin ist das nicht die Hauptfrage. Heldentum und Schweigen sind unsere Ideen heute. Aber Fritz Kittel hat in einer Nazi-Gesellschaft gelebt und konnte nicht sagen: Ach, wisst ihr, ich habe Dokumente gefälscht, und dadurch habe ich die Leben jüdischer Menschen gerettet als Bahnarbeiter. Was wäre, wenn er nicht geschwiegen hätte? Wenn Fritz Kittel sprechen würde? Wir wissen, dass auch Hella Zacharias ihrer Tochter Esther Dischereit über Fritz Kittel nichts direkt erzählte. Ich frage mich, welche sozialen Umstände in den 60er, 70er und 80er Jahren gegeben waren. Als Herr Kittel noch am Leben war, war es absolut nicht passend, darüber zu sprechen, über seine Tat oder auch darüber, dass Hella Zacharias eine Heldin war, über ihre Verbindung und Beziehung.

Schweigen hat die Nachkriegszeit lange geprägt...

Die Ausstellungsmacherin Esther Dischereit hat den Namen Fritz Kittel das erste Mal hinter verschlossenen Türen gehört. Sie schreibt darüber in der Ausstellung. Wenn Fritz Kittel gesprochen hätte, könnten wir im Kontext seiner Gesellschaft verstehen, was er gemacht hat – und was Hella Zacharias gemacht hat! Die Gesellschaft war auch nach 1945 noch vom Nationalsozialismus geprägt, das war einer seiner Gründe für das Schweigen.

Es gab aber noch einen zweiten Grund, sagen Sie?

Er hat das Leben von zwei Menschen gerettet, die Juden waren, und er hat durch die Fälschung der Papiere eine falsche Ehe geschlossen. Dieser zweite Grund für das Schweigen ist sehr stark, manchmal bis heute. Da geht es um Frauen und Sexualität. Beide Gründe sind miteinander verknüpft.

Es ist ja doch trotz der Rettung eine schreckliche Geschichte.

Zur Person Irit Dekel ist Assistent Professor in der Abteilung für Germanistik sowie im Jewish Studies Program der Indiana University, Bloomington, USA. Sie ist die Autorin von „Mediation at the Holocaust Memorial in Berlin“. Die Kultursoziologin erforscht Erinnerungspolitik sowie ethnische und religiöse Ungleichheit in Deutschland. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Buch „Witnessing Positions: Jews, Minorities and Memories in Contemporary Germany“. aph/Bild: privat

Ich wünsche mir, dass es um Fritz Kittels Heldentum und Taten geht, aber auch um die Tat von Hella Zacharias. Es gibt in der Ausstellung zwei Punkte, wo sie darüber spricht, dass sie mit körperlichen Diensten bezahlt hat, sie wurde vielleicht sogar vergewaltigt. Es gibt auch ein Denunzierungsdokument, in dem ihr ein Mann, nicht Fritz Kittel, schreibt, dass er die Frauen nicht mehr schützen wolle. Er formuliert das so: „Wo ist mein Obstteller?“

Das Schweigen nach der Rettung ist also auch Folge von Scham und Entehrung?

Es geht nicht nur um Rettung, sondern ums Überleben. In Frankfurt kann man darüber diskutieren. In Heringen ging es mehr um Schweigen und Heldentum, und ich fand es wichtig, dass Familie Kittel im Dialog ist mit Familie Dischereit, um 2022 und 2023 ihre miteinander verknüpfte Vergangenheit aufzuschreiben. Viele Menschen, das sage ich jetzt als Soziologin, wollen über Fritz Kittel als Helden sprechen. Der wollte aber nicht so aussehen! Er war ein Mensch, sagte seine Tochter, und das ist wichtig zu erwähnen.

Die Geschichte von Fritz Kittel und Hella Zacharias ist sehr ungewöhnlich. Was fasziniert Sie daran?

Das ist keine Geschichte der Versöhnung oder guter christlich-jüdischer Beziehungen, sondern eine, die 80 Jahre danach zwei Menschen oder zwei Familien verbindet. Die Frage für Esther Dischereit war doch: Was verbindet mich mit jemandem, den ich nicht kenne, und inwiefern steckt darin eine Zeugenverpflichtung? Das verbindet sie mit der Familie Kittel. Deswegen heißt der Titel der Ausstellung „Wer war Fritz Kittel?“. Das ist sehr ungewöhnlich, auch dass Fritz Kittel nicht gesprochen hat.

Wie zuverlässig ist Erinnerung in diesem Fall?

Erst mal gibt es Dokumente, etwa die gefälschten Papiere, Bilder von Hannelores erstem Besuch in der Berliner Synagoge, die Esther Dischereit gefunden hat, und Fritz Kittels „Persilschein“. Diese Dokumente sind zuverlässig. Aber was für mich so interessant ist: Was haben wir vorher nicht diskutieren wollen oder können? Wie haben wir Fakten verwendet, um Geschichten NICHT wahr zu erzählen, also Geschichten von Vergewaltigung, von weiblichem Heldentum oder politischen Taten? Diese Dokumente gab es ja! Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, dass wir jetzt über diese Themen sprechen werden.

Wie ist das mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen? Es gibt ja kaum noch Menschen, die erzählen können.

Das ist genau mein Forschungsthema, ich schreibe gerade ein Buch über Zeitzeugen und Zeitzeugenschaft im heutigen Deutschland. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es Holocaust-Überlebende und Täter bald nicht mehr geben wird. Aber ihre Welten und ihre Beziehungen, ihre Erlebnisse, die können wir durch Dokumente, Geschichten und Objekte erzählen. „Wer war Fritz Kittel?“ heißt die Ausstellung, und wir müssen diese Frage immer wieder stellen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Zeugenschaft aufzuschreiben und anzuerkennen sowie Zeugen als Akteure, die heute in unserer Gesellschaft die Diskriminierung von Migranten, Persons of Color und Minderheiten erleben. Wir können auch heute Zeugen sein gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Ausgrenzung und uns dem stellen.

Wie schätzen Sie das Projekt der Shoah-Foundation ein, die die letzten Überlebenden des NS-Terrors sehr ausführlich interviewt und das dann in Computerprogramme als Hologramme einspeist, die später einmal Fragen beantworten sollen?

Ich habe Anita Lasker-Wallfisch, eine Bergen-Belsen- und Auschwitz-Überlebende sowie Projektbeteiligte, in Deutschland erlebt und dann zusammen mit meinem Sohn ihr Hologramm im Holocaust-Museum in Cincinnati gesehen. Frau Lasker-Wallfisch ist nicht da, aber ein Programm verbindet unsere Fragen mit ihren Antworten. Es ist eine Möglichkeit, Zeitzeugen und ihre Geschichten mit unseren Fragen und mit dem sich verändernden Interesse der Museumsbesucherinnen und -besuchern zu verbinden.

Interview: Andreas Hartmann

Esther Dischereit in ihrer Ausstellung. © Christoph Boeckheler