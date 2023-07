Fluglotse im Kontrollzentrum in Langen: Herr über den Himmel

Fluglotse Martin Thomys an seinem Arbeitsplatz im Kontrollzentrum in Langen. Foto; DFS

Porträt der Woche

Von Steven Micksch schließen

Martin Thomys ist seit fast zwei Jahrzehnten Fluglotse. Vom Kontrollzentrum Langen aus überwacht er den Flugraum und fürchtet sich nicht vor der Ferienzeit / Von Steven Micksch

So richtig abschalten, kann Martin Thomys nicht, wenn er in einem Flugzeug sitzt. Er schaut dann aus dem Fenster und überprüft, ob auch kein anderer Flieger zu nahe kommt. Der Fluglotse kann eben nicht aus seiner Haut. Dafür freut er sich aber über die vielen Flugzeuge am hessischen Himmel. „Wenn sie nachts wie an einer Perlenkette hintereinander fliegen, dann denkt man nur: ,Die Kollegen haben wieder einen Top-Job abgeliefert‘.“ Seit 2005 lotst der 45-Jährige Flugzeuge bei ihrem Flug über Deutschland. „Mich fasziniert es, Teil der Luftfahrtbranche zu sein.“

Dabei war dieser Beruf während seiner Schulzeit gar kein Thema für ihn. Thomys studierte in Düsseldorf BWL, als er von dem als extrem schwer geltenden Test zum Fluglotsen erfährt. Die Herausforderung motivierte den jungen Mann und er machte sich auf den Weg nach Hamburg. Dort stellte er sich den psychologischen, Konzentrations- und Mehrfachbelastungstests.

„Ich habe dort gemerkt, das ist genau mein Ding.“ Der Job hatte ihn völlig gepackt. Die schwierigste Aufgabe folgt aber erst noch. Er musste seine Eltern überreden, das Studium abbrechen zu dürfen. Doch auch das meisterte der Egelsbacher.

2002 kam er dann zur Deutschen Flugsicherung (DFS) und absolvierte seine Ausbildung an der Akademie und als Trainee. Mittlerweile ist Thomys äußerst erfahren, fungiert auch als Supervisor. Sein Arbeitsplatz ist im DFS-Kontrollzentrum in Langen. Dort überwacht er als Approach-Lotse den Stuttgarter Verkehrsraum, der in etwa mit der Größe Baden-Württembergs übereinstimmt. Der gesamte Luftraum ist in mehrere Fluglotsenlizenzgruppen unterteilt. Thomys darf deshalb nicht einfach die Arbeit eines Kollegen oder einer Kollegin übernehmen, die etwa für Köln zuständig ist.

Im Bereich Approach kümmert er sich um die An- und Abflugkontrolle sowie um die Streckenkontrolle. Außerdem gibt es noch die Towerlotsen und -lotsinnen. Diese kümmern sich um den Bereich rund um den Flughafen, erteilen beispielsweise Roll- und Startfreigaben oder kümmern sich um anfliegende Maschinen. Es gibt 15 internationale Flughäfen mit Tower in der Bundesrepublik, einer davon ist Frankfurt.

Das Bild und die Bekanntheit des Berufs hätten sich im Vergleich zu seinen Anfängen auch verbessert, sagt der Egelsbacher, der in Rosenberg in Oberschlesien geboren ist. Mittlerweile gibt es neben der Ausbildung auch die Möglichkeit eines dualen Studiums.

Der Job gehe selbstredend mit einer großen Verantwortung einher. Die Lotsen zeichne die Fähigkeit aus, sich auf den Verkehr zu konzentrieren und nicht ständig an die Verantwortung zu denken oder sich gar von ihr ablenken zu lassen. Thomys kennt die sicheren Systeme, mit denen sie täglich arbeiten. Hinzu komme das Vieraugenprinzip, weil man im Duo arbeite. Auch die Routine spiele eine enorme Rolle.

Fluglotse werden Die Deutsche Flugsicherung hat rund 2200 Fluglotsinnen und -lotsen in Deutschland. Der Frauenanteil liegt bei mehr als 30 Prozent. Wer den Beruf ergreifen möchte, darf nicht älter als 24 Jahre sein. Lotsen und Lotsinnen arbeiten in der Regel nur bis zum Alter von 55 Jahren, danach beginnt die Übergangsversorgung. Die Ausbildung ist ganzjährig möglich, deshalb können jederzeit Bewerbungen geschickt werden. Der Bedarf an Lots:innen ist groß, die Vorteile, laut DFS, ebenfalls. Durch das Schichtsystem gebe es flexible Arbeitszeiten und langfristige Planungsmöglichkeiten. Mehr Infos unter dem Reiter „Karriere“ auf www.dfs.de im Internet. mic

Über sich selbst sagt der 45-Jährige, „ich mag Stress“. Wenn es also etwa aufgrund des Wetters herausfordernd werde, blühe er erst richtig auf. Man könnte sagen, wenn man schon durch eine Schlechtwetterfront fliegen muss, dann will man Thomys als Lotsen am anderen Ende des Funkgeräts haben. „Dann erhält man auch viel Dank von den Piloten.“ Schon häufiger habe er im Nachhinein eine schöne E-Mail von dem ein oder anderen Chef im Cockpit erhalten.

Kein größeres Aufkommen

Beim Blick auf die hessischen Sommerferien, die nun begonnen haben, wird dem Egelsbacher nicht bange. „Es ändert sich eigentlich gar nicht so viel.“ Die Analysen im Vorfeld hätten kein größeres Flugaufkommen ergeben.

In anderen Jahren wurde aber durchaus schon mal mehr Personal aufgebaut, um das Aufkommen zu bewältigen. Dass nun grundsätzlich mehr Menschen fliegen werden, hat für die Lotsen und Lotsinnen erst mal keine große Auswirkung, weil die Flüge ja von vornherein feststehen. Trubel wird eher das Bodenpersonal an den Kontrollen verspüren.

Auch die Statistiken der vergangenen Jahre legen das nahe. Die meisten Flugbewegungen gab es immer an einem Tag im Juni oder im September. Das liege daran, dass dann Geschäftsreiseverkehr und Ferienverkehr zusammenkämen. Im Juli und August sei der Geschäftsreiseverkehr häufig nicht so stark.

Wenn in den kommenden Tagen immer mehr Hessinnen und Hessen in den Urlaub fliegen, werden sie allerdings auf Thomys im Kontrollzentrum verzichten müssen. Der ist dann nämlich selbst im Urlaub – diesmal aber nicht mit dem Flieger.